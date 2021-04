Deuda seguirá bajo presión por pandemia e inflación: Bonos Latam

(Bloomberg) -- La inflación está aumentando, las tasas de interés subirán y la deuda se está disparando. Escuche a los mercados y las perspectivas para los bonos latinoamericanos parecen sombrías. Escuche a los bancos centrales y la impresión que tendrá será diferente.

Las certezas de las autoridades de que la inflación está bajo control y que los encargados de política continuarán aplicando políticas expansionistas en medio de un crecimiento económico débil están cayendo en saco roto.

Una combinación de política monetaria laxa y un resurgimiento de la pandemia alimentaron en marzo la inflación y las preocupaciones sobre la deuda, lo que afectó fuertemente a los bonos soberanos de América Latina. Las curvas de swaps muestran que los operadores esperan que los bancos centrales respondan subiendo las tasas.

El alza de los rendimientos de los bonos fue un fenómeno mundial, pero fue particularmente intenso en América Latina. Mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subieron 31 puntos básicos el mes pasado, sus homólogos en moneda local ganaron entre 59 puntos (México) y 94 puntos (Colombia).

El alza de los rendimientos evidencia la preocupación de que el impacto del covid-19 se sentirá durante muchos años más a medida que el aumento del gasto y la baja actividad económica elevan los niveles deuda/PIB.

Nada de lo que sucedió esta semana ayudó a aliviar estas preocupaciones, en tanto Colombia, Chile y Brasil implementaron restricciones para frenar una nueva ola de covid-19. La situación es particularmente compleja en Brasil, donde los decesos alcanzan niveles récord. En los últimos días, casi una cuarta parte de las muertes a nivel mundial ocurrieorn en el país.

Incluso Chile, que ha sacado aplausos por su campaña de vacunación, registró tasas de contagio récord la semana pasada, lo que obligó al Gobierno a comprometer un mayor gasto social.

Las crecientes preocupaciones por la deuda son claras en el extremo a largo plazo de las curvas de tasas de swaps, pero los inversionistas también están elevando sus pronósticos a corto plazo para las tasas de interés, y los swaps reflejan significativas probabilidades de que los ciclos de ajuste comiencen dentro de seis meses en México, Chile y Colombia.

Aun así, los bancos centrales de Chile y Colombia proyectaban una inflación para 2021 en o por debajo de la meta de 3% para fin de año y han señalado que las tasas clave se mantendrán en los niveles actuales en el futuro inmediato. Algunos funcionarios colombianos incluso han advertido que aún podrían ser necesarios recortes de tasas adicionales.

En Brasil, el banco central ya prometió otro aumento de 75 puntos básicos en mayo, pero los operadores creen que eso no será suficiente y apuestan a que los funcionarios acelerarán el ciclo para frenar las crecientes presiones inflacionarias.

Rumor local

La volatilidad aumentó en todo el mundo el mes pasado, pero se destacan los movimientos de los bonos y swaps brasileños, mientras los inversionistas eran golpeados todos los días por noticias que afectaban al mercado, incluido un importante ajuste de gabinete. Los operadores ahora están atentos a ver si los legisladores y el Gobierno pueden resolver el estancamiento del presupuesto de 2021.

El Ministerio de Economía envió al Congreso un presupuesto modificado, recortando las proyecciones de gasto para abrir espacio para un programa social más amplio y/o inversión en infraestructura. Sin embargo, las conversaciones no salieron según lo previsto. Los legisladores aprovecharon la oportunidad para agregar sus propios planes de gasto y el proyecto de ley se aprobó en ambas cámaras del Congreso, dejando al Gobierno con un presupuesto tan ajustado que podría no cumplir con la regla fiscal.

Aun así, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, como el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, señalaron que están abiertos a encontrar una solución. Es probable que el presupuesto se modifique, pero el impacto negativo que tuvo en los mercados puede que no se revierta por completo, ya que el episodio socava aún más la confianza de los inversionistas en las perspectivas de la carga de la deuda.

QUÉ OBSERVAR

Los operadores en Brasil evaluarán constantemente el riesgo de incumplimientos del límite de gasto a medida que el debate presupuestario se prolonga. La elección de Flávia Arruda, quien está vinculada al bloque de partidos centristas que controlan el Congreso, para liderar la Secretaría de Gobierno será una nueva prueba de la relación entre los legisladores y el Gobierno.

El creciente número de casos y muertes por covid-19, más el riesgo de un colapso de los sistemas de salud podrían convertirse en el principal motor para los mercados latinoamericanos. La capital de Chile, Santiago, nuevamente está en cuarentena total, mientras que la capital financiera de Brasil, São Paulo, está bajo toque de queda y el alcalde adelantó los feriados en un intento por frenar el virus.

Colombia dará a conocer nuevos datos de IPC el 5 de abril y los analistas esperan que la inflación caiga a 1,45% en marzo desde 1,56% el mes anterior. Si se confirma la estimación, los inversionistas podrían reducir las probabilidades de que un ciclo de ajuste comience este año.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

Nota Original:Pandemic Surge and Inflation to Keep Latam Bonds Under Pressure

NOTA: Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.