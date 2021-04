Cuba.- El CCCC de València acoge por primera vez en un museo la caricatura de la era Trump de Edel Rodríguez

01/04/2021 La exposición 'Edel Rodríguez. Agente naranja' en el CCCC de València POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA CULTURA CONSORCI MUSEUS COMUNITAT VALENCIANA



"Los carteles son cultura y las formas más directas de comunicar con el público", defiende el ilustrador



El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València reúne por primera vez en un museo las ilustraciones más críticas con la era del expresidente de Estados Unidos Donald Trump firmadas por el artista cubano Edel Rodríguez.



Con el título 'Edel Rodríguez. Agente naranja', el espacio cultural valenciano exhibe, hasta el próximo 12 de septiembre, una selección de sus famosas portadas en la revista norteamericana 'Time' o la alemana 'Der Spiegel' caricaturizando a Trump. El CCCC se convierte así "en el primer museo del mundo en mostrar más de un centenar de las caricaturas de Trump realizadas por Edel Rodríguez reconociéndolas como obras de arte".



Así se ha puesto de relieve en la presentación de la muestra, en la que han participado el director del CCCC, José Luis Pérez Pont; y el comisario de la muestra y codirector del Festival DocsValència, Nacho Navarro. El artista, Edel Rodríguez, ha intervenido por videoconferencia.



Director de arte de la revista 'Time', suyas son algunas de las portadas internacionales más impactantes de los últimos años, como las icónicas imágenes de un Donald Trump sosteniendo la cabeza recién decapitada de la Estatua de la Libertad, en la revista alemana 'Der Spiegel', solo unas semanas después de proclamarse presidente de los EEUU; un Trump a punto de devorar la Tierra, o el rostro del expresidente derritiéndose, en otra mítica portada de la misma publicación meses antes de su elección, durante la campaña electoral.



La selección, producida por el Consorci de Museus con la colaboración del Festival DocsValència, tiene su origen en la investigación realizada por Nacho Navarro para su documental en torno a la figura de Vicent Miguel Carceller, el editor de la revista 'La Traca', fusilado durante el franquismo, uno de los mayores actos de represión contra la libertad de expresión en España.



"Estaba organizando el documental 'Carceller, el hombre que murió dos veces' y los preparativos para viajar a Estados Unidos en busca de respuestas que nos permitieran ver con perspectiva los lazos que unen el pasado y el presente; analizar cómo desde que el editor de 'La Traca' fuera fusilado en el paredón de Paterna hasta nuestros días, el ataque contra la prensa y, en especial, contra los ilustradores son una constante", ha explicado el especialista.



Edel Rodríguez (El Gabriel, Cuba, 1971), el "ilustrador en jefe de los Estados Unidos", llegó a su país de adopción el 1 de mayo de 1980, a bordo del 'Nature Boy', como uno más entre los miles de 'marielitos' que el castrismo expulsó de la isla, una experiencia que ha marcado su manera de ser y estar en el mundo.



"En este país nadie debería tener que estar callado o no hablar. Eso es lo que era el sueño americano para mí". Con esta máxima, Rodríguez se ha erigido en uno de los ilustradores más influyentes del mundo desde 'Der Spiegel' o 'Time'.



La libertad desde la que encara su obra ha sido un revulsivo para el arte gráfico internacional al crear una imaginería explícitamente política, pero ha ido más allá al establecer una relación personal con el público al permitir el uso de sus imágenes para movilizaciones sociales.



El artista ha aseverado que para él es "un honor" tener esta exposición en España, país del que procede su familia. Además, ha mostrado su satisfacción por "tener esta exposición en el CCCC, un centro de cultura, porque las revistas y los carteles son cultura, son del público, son las formas más directas de comunicar con el público".



Para el artista ha llegado el momento también de poder exponer estas obras en los Estados Unidos, donde le gustaría verlas "en un espacio como el Smithsonian en Washington DC, un lugar que marca la historia y la cultura de los Estados Unidos". Finalmente, Rodríguez ha defendido que "el único compromiso que tiene un artista para poder llamarse artista es trabajar y crear".



Por su parte, José Luis Pérez Pont ha recalcado que "la sátira, la crítica y el humor están en el ADN de una sociedad libre". "La exposición de Edel Rodríguez abre desde el CCCC una brecha en la conciencia colectiva acerca de la libertad de expresión y de creación. El CCCC se erige como un vehículo transmisor del pensamiento y de la cultura crítica, a través de la ilustración, gracias al trabajo de Edel Rodríguez, una obra espectacular no solo desde el punto de vista estético sino por la forma tan clara y directa de su mensaje", ha añadido.



MÁS DE 120 OBRAS Y VARIEDAD DE FORMATOS



'Edel Rodríguez. Agente naranja' reúne 124 obras en diferentes formatos dedicadas en exclusiva a sus ilustraciones sobre Donald Trump. Nacho Navarro ha destacado el trabajo desarrollado por el director artístico de la exposición, Jero Bono, "que ha plasmado las ilustraciones que estamos acostumbrados a ver en papel en esculturas".



Ocho siluetas corpóreas realizadas a tamaño real del protagonista de la exposición, Donald Trump, rodean el claustro gótico del CCCC, transformando, la figura de Trump, la arquitectura del centro de arte, como antesala a la exposición.



A la entrada de la sala una silueta en relieve de Joe Biden se encuentra recomponiendo la cabeza de la Estatua de la Libertad con la luz de la antorcha encendida, "ilustración de las más polémicas que ha creado el artista", ha explicado el comisario.



En las paredes de la exposición, a modo de 'Street art' o arte callejero, se muestran diferentes pósteres, así como una selección de ilustraciones y caricaturas de Donald Trump y las principales y más controvertidas portadas de las revistas internacionales 'Time' y 'Der Spiegel'; junto a ellas, un tsunami de 4 metros de altura está engullendo los espacios más icónicos de Washington.



Otra silueta de gran formato, que parece estar en llamas, preside la sala. Se trata de la ilustración 'Year one', que se publicó en la revista 'Time' con la cabeza de Trump en llamas, a raíz de su primer año de mandato.



Completa la exposición una caja negra a modo de sala de cine donde se proyecta una pieza audiovisual, en dos partes: una biografía animada con diferentes episodios de la vida y obra del artista, y un adelanto, al estilo 'making off', de su intervención en el documental 'Carceller, el hombre que murió dos veces'.