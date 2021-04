Coronavirus.- La OPS dice que "todos los países deberían estar en alerta máxima" y pide "reforzar la vigilancia"

27/10/2020 Un grupo de personas camina en una de las zonas comerciales de Sao Paulo. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA CRISTINA FAGA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido este miércoles de que "todos los países deberían estar en alerta máxima" ante la pandemia de coronavirus y ha reclamado a todos ellos que "refuercen la vigilancia y actúen ante la primera señal de que los casos están aumentando".



"En esta pandemia, la complacencia conduce a más casos", ha sostenido la directora de la OPS, Carissa Etienne, quien ha abogado por "no esperar hasta estar en una situación abrumadora". "Los riesgos para su población y los sistemas de salud son demasiado altos", ha apuntado, antes de recordar que en los primeros tres meses del año se han detectado 19,7 millones de casos y 475.000 muertos en la región.



Por contra, ha destacado que "casi todos" los estados miembro del organismo "están desplegando vacunas" y ha detallado que alrededor de 124 millones de personas han recibido ya al menos una dosis de la vacuna, mientras que más de 58 millones de personas han completado ya el proceso de inmunización.



"Haití pronto hará lo mismo, ya que el primer envío de COVAX llegará en las próximas semanas", ha desvelado, antes de incidir en que "no se puede cerrar los ojos ante el hecho de que el suministro de vacunas sigue siendo el mayor desafío", según un comunicado publicado por la organización a través de su página web.



"Gran parte de esto se debe a retrasos en la producción a medida que los fabricantes se apresuran a aumentar la capacidad. Sin embargo, también estamos viendo demasiados ejemplos de nacionalismo en materia de vacunas, lo que limita aún más la disponibilidad mundial", ha argüido.



Por ello, Etienne ha criticado que "el sistema actual está diseñado para la inequidad y eso no es aceptable", antes de puntualizar que "las vacunas deberían estar disponibles para todos los que las necesitan, independientemente de dónde vivan".



"Hasta que no tengamos el 70 por ciento o más de nuestras poblaciones vacunadas, debemos continuar con las medidas de salud pública inteligentes, eficaces y específicas", ha defendido, en referencia a la aplicación de medidas preventivas, sin las cuales la región "podría hacer frente a un repunte incluso mayor que el anterior".



La directora de la OPS ha indicado además que el organismo ha ampliado de forma "significativa" sus esfuerzos para identificar y rastrear variantes del coronavirus y ha agregado que 32 países y territorios de la región han identificado al menos una de las tres variantes más virulentas.



"Permítanme ser lo más clara posible. Mi guía principal para los lugares que experimentan aumentos en la transmisión se puede resumir en estas palabras: Quédate en casa", ha dicho. "Todos tenemos un papel que desempeñar en el seguimiento de las medidas de salud pública puestas en marcha para proteger a nuestras comunidades. Así es como salvamos vidas. Así es como venceremos a la COVID-19", ha remachado.