Coronavirus.- Detectada una nueva variante en Tanzania, que no da datos sobre la COVID-19 desde mayo de 2020

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA), han asegurado este jueves que han detectado una nueva variante del coronavirus en un viajero llegado a Angola desde Tanzania y han apuntado a la dificultad de trazar la situación debido a que el país no comparte datos sobre la pandemia desde mayo de 2020.



El director del organismo, John Nkengasong, ha señalado en una rueda de prensa por videoconferencia que "no sabe cómo de extendida está" esta variante y ha agregado que los África CDC "están trabajando" para analizar la situación.



Asimismo, ha confirmado que las autoridades de Tanzania "reinició la entrega de información la semana pasada", si bien por el momento no se han recopilado datos publicables. "Estamos en contacto con las autoridades para ver si podemos ofrecer apoyo técnico", ha señalado.



El reinicio de la entrega de datos llega después de que Samia Suluhu Hassan tomara posesión como presidenta del país tras el fallecimiento de John Magufuli, suceso achacado a un problema cardiaco, en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que se hubiera contagiado de coronavirus.



Magufuli aseguró durante meses que el país no cuenta con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia, si bien finalmente el 21 de febrero pidió a la población que use mascarilla, días después de la muerte del vicepresidente del archipiélago de Zanzíbar, Maalim Seif Sharif Hamad, tras dar positivo por COVID-19.



El propio Magufuli se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.