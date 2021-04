Chile y Bolivia cierran sus fronteras por avance de coronavirus

Actualiza con declaración de la Cámara de Comercio y agrega detalles del cierre. ///Santiago, 1 Abr 2021 (AFP) - Chile anunció este jueves que cerrará sus fronteras durante todo el mes de abril ante cifras récords de nuevos casos de coronavirus en el país, que se dan en paralelo al exitoso avance de la campaña de vacunación.En un reporte oficial, la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, anunció que "se cierran las fronteras del país por todo el mes de abril". La medida, que comenzará a regir desde el lunes, restringe la salida de chilenos y extranjeros residentes y prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes. Su anuncio coincidió con la mayor cifra diaria de contagios de covid-19 desde el inicio de la pandemia en Chile: 7.830. En tanto, los fallecidos fueron 193.Con esos registros, el país sobrepasó el millón de infecciones (1.003.406) y alcanzó los 23.328 decesos registrados desde el primer caso detectado el 3 de marzo de 2020."Necesitamos con urgencia que hagamos un esfuerzo adicional, porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia", dijo por su parte el vocero del gobierno, Jaime Bellolio.En el país, las autoridades sanitarias ya han detectado la presencia de las variantes brasileña y británica del covid-19. - Falsa sensación de resguardo - El alza de los contagios en Chile se da en paralelo al rápido avance de la vacunación, que ya ha alcanzado a siete millones de personas con al menos una dosis.La meta del gobierno es vacunar al 80% de la población antes del 30 de junio, en este país de 19 millones de habitantes.Pero el éxito del proceso de vacunación ha generado una falsa sensación de resguardo ante el virus, lo que se ha sumado a la reanudación prematura de varias actividades, como la educación presencial, gimnasios y casinos. Eso, según expertos, llevó a un alza sostenida de los casos.Hasta el momento, un 24% de la población objetivo completó las dos dosis necesarias para lograr la inmunidad.La situación es especialmente crítica en cuatro regiones del país: Valparaíso, El Maule, O'Higgins y la Metropolitana, donde se han alcanzado cifras récord de infecciones diarias en comparación con las registradas en la primera ola.También son críticos los niveles de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que se sitúa alrededor del 95%. El informe Icovid de este jueves, que reúne a expertos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, advierte, sin embargo, por primera vez de una menor presencia en las UCI de pacientes mayores de 70 años."Llama la atención que si comparamos estos números con los de la semana precedente, e incluso con los días que contamos con datos en la semana actual (28 a 30 de marzo), se ve el comienzo de una baja en la cantidad de camas UCI utilizadas por personas de 70 años y más", destacan el informe.Eso podría estar relacionado con el proceso de vacunación masiva que se inició el 3 de febrero pasado con mayores de 90 años, para luego ir bajando en las franjas etarias.Además del cierre de fronteras, el gobierno chileno anunció un adelanto en el inicio del toque de queda que rige hace un año, a las 21H00 desde las 22H00, y la limitación de las actividades consideradas hasta ahora como esenciales.Por un plazo inicial de 15 días, se prohibió la venta de bienes como vestuario y calzado en supermercados y se limitó a sólo dos los permisos de desplazamiento individual durante la semana, una medida criticada por el gremio del comercio. De esta forma se "seguirá afectando a actividades que han demostrado ser seguras para sólo generar una sensación de mayor control de la pandemia, versus el costo para las libertades personales, el empleo, y la recuperación de esta crisis. Nos parece descontrolado y equivocado, y puede que hasta inconstitucional", afirmó el gerente general de la Cámara de Comercio, Carlos Soublette.Las medidas se suman a una estricta cuarentena desde el fin de semana pasado para cerca de 16,5 millones de habitantes.pa/mls/gma ------------------------------------------------------------- Bolivia cierra preventivamente su frontera con Brasil por nueva cepa de covid-19La Paz, 1 Abr 2021 (AFP) - Bolivia dispuso el cierre preventivo de su frontera con Brasil a partir del viernes por una semana, para proteger a su población ante la eventualidad de que circule una nueva variante de covid-19."En el marco de las medidas para proteger a la población, instruimos el cierre temporal de fronteras con Brasil, por 7 días", informó el presidente boliviano, Luis Arce, en su cuenta de Twitter.Acotó que en poblaciones fronterizas bolivianas donde "se haya verificado la circulación de variantes" del coronavirus desde Brasil se procederá a "su encapsulamiento" o cuarentena, "estableciéndose controles para su mitigación, por el tiempo que sea requerido".El mandatario señaló que los ministerios de Relaciones Exteriores, Salud y Gobierno (Interior) podrán disponer cierres temporales en otros lugares del país, de acuerdo con la evolución epidemiológica.El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo por separado que el cierre de la frontera con Brasil, que tiene una extensión de 3.400 kilómetros de selvas y ríos, entrará en vigor el viernes, según el canal privado de televisión Unitel.El gobierno no ha comunicado aún qué medidas específicas se aplicarán en el caso de los viajes aéreos. Hasta ahora toda persona que ingresa al país debe portar un resultado negativo.Brasil vivió en marzo el peor mes de la pandemia con más de 66.000 muertos, más del doble que en julio de 2020 que había sido el mes más letal, en medio de una desenfrenada ola de contagios.Medios locales de varias poblaciones bolivianas fronterizas con estados brasileños reportaron un aumento de contagiados por coronavirus, aunque las autoridades sanitarias no han confirmado que circule una nueva cepa del virus.El gobierno de La Paz ordenó a inicios de esta semana agilizar las campañas de vacunación en poblados fronterizos con Brasil, ante temores de que pueda estar circulando una nueva variante de la enfermedad.Bolivia, con 11,5 millones de habitantes, acumula 272.411 contagiados y 12.257 fallecidos.El país comenzó en febrero a vacunar a su personal médico y a personas con patologías de riesgo y planea alcanzar a toda su población adulta entre agosto y septiembre, con dosis chinas Sinopharm, rusas Sputnik V, estadounidenses Pfizer y británicas AstraZeneca.jac/fj/mps