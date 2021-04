Canadá impone nuevas restricciones ante aumento de casos de covid

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL/Archivo

Toronto (Canadá), 1 mar (EFE).- Las autoridades canadienses anunciaron este jueves nuevas restricciones para contener la propagación de la covid-19 ante el fuerte aumento del número de infecciones en los últimas semanas y que está provocando una tercera oleada de casos debido a las variantes más contagiosas y peligrosas del virus.

La provincia de Ontario, la más poblada y el centro económico del país, anunció hoy su cierre durante cuatro semanas a partir del sábado aunque de momento los colegios seguirán abiertos de forma parcial a pesar de la recomendación de los especialistas.

Las autoridades recomendaron a la población que no salga de sus hogares excepto para comprar alimentos, medicamentos o realizar actividades esenciales.

El primer ministro provincial, Doug Ford, declaró este jueves durante una rueda de prensa que "la decisión no ha sido tomada a la ligera. Sé el impacto que estas restricciones seguirán teniendo en la salud mental y el bienestar de la población".

Poco antes del anuncio de Ford, los asesores científicos de Ontario advirtieron que la situación es crítica en la provincia porque la propagación de las nuevas variantes del virus de la covid-19 está superando la campaña de vacunación en marcha.

Según los últimos datos, el número de nuevo casos aumentó un 38 % en la última semana, y en la actualidad se sitúan entorno a los 2.336.

Adalsteinn Brown, uno de los responsables del comité asesor para la covid-19, afirmó hoy durante una rueda de prensa que incluso con una orden para que la población permanezca en sus hogares durante las próximas cuatro semanas, es probable que en abril el número de personas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la provincia lleguen a 800, lo que significará el colapso del sistema hospitalario.

Brown anticipó que si se alcanza esa cifra, el doble de la alcanzada en enero, la última vez que se impusieron restricciones en Ontario, los médicos tendrán que empezar a decidir quien es enviado a la UCI y quien se queda fuera.

El asesor científico también señaló que en la tercera ola de la enfermedad el número de casos de personas más jóvenes y con síntomas más graves es superior al de las dos oleadas previas.

A fecha del 28 de marzo, las nuevas variantes suponen el 67 % de los casos en Ontario, con la llamada variante británica representando el 90 % del total de las variantes. El 46 % de los nuevos pacientes en las UCI de Ontario son menores de 60 años de edad, un 30 % más que en diciembre de 2020.

Mientras, en la vecina provincia de Quebec, la más afectada del país en número de muertes, las autoridades impusieron a partir de hoy nuevas restricciones en sus tres principales regiones, obligando el cierre de restaurantes, colegios, gimnasios, teatros y otros negocios no esenciales hasta el 12 de abril.

En Montreal, las restricciones fueron relajadas hace una semana pero el número de casos ya ha empezado a aumentar por lo que las autoridades dijeron que la principal ciudad de Quebec podría volver al cierre de actividades de mantenerse la tendencia.

A fecha de hoy, Canadá ha registrado 22.993 muertes por covid-19. De esta cifra, 10.676 corresponden a Quebec y 7.389 a Ontario.