Biden considera un "error" llenar de nuevo estadios de béisbol

El presidente estadounidense, Joe Biden, consideró que los equipos de las ligas deportivas cometen un error si ignoran la ciencia y permiten llenar sus estadios de aficionados sin imponer fuertes restricciones por la pandemia de covid-19.

En una entrevista televisiva emitida la noche del miércoles, el mandatario señaló que los Rangers de Texas no están siendo "responsables" al permitir que su cancha del Globe Life Field se llene al 100% en la nueva temporada de las Grandes Ligas que arranca el jueves.

"Bueno, es una decisión que ellos han tomado. Yo creo que es un error", dijo Biden sobre la apertura total del Globe Life Field de Arlington (Texas), de 40.300 asientos.

"Deberían escuchar al Dr. (Anthony) Fauci, a los científicos y a los expertos. Pero creo que no es responsable", afirmó el presidente en una entrevista con la cadena deportiva ESPN.

Biden hizo también hincapié en la importancia de usar mascarillas y seguir otras restricciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, que ha causado más de 550.000 fallecimientos en Estados Unidos.

En el estado de Texas, por ejemplo, han muerto casi 50.000 personas por el virus, más del doble que en Canadá.

"En cuanto a que sea responsable (abrir los estadios a su máxima capacidad), uno ve lo que está ocurriendo en Europa ahora, cuando han levantado los mandatos. No sé por qué no seguimos la ciencia y vencemos esto", dijo Biden.

Cuando se le preguntó qué les diría a los deportistas que son reacios a vacunarse, Biden sostuvo: "Soy presidente de Estados Unidos y me vacuné. No tengo un trabajo sin importancia. ¿Me vacunaría si pensara que me va a perjudicar?".

"Hemos hecho una investigación increíble sobre las vacunas y han demostrado que funcionan. Tenemos que llegar al punto en que un número suficiente de personas se haya vacunado para disminuir la posibilidad de que (el virus) se propague", recalcó.

Tenistas como Elina Svitolina y Aryna Sabalenka, que han competido desde la semana pasada en el Abierto de Miami (Florida), han expresado preocupaciones sobre la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas y señalado que prefieren esperar un tiempo antes de recibirlas.

Biden también se refirió a las reticencias de muchas personas en su país a usar mascarillas: "Algunos creen que están siendo tipos duros al no usar mascarillas pero, sabes qué, solo se están perjudicando a sí mismos y a otras personas".

