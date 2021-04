Aplazan el partido inaugural entre Nacionales y Mets por la covid-19

El segunda base de Mets Robinson Canó (i) conversa el jardinero izquierdo Michael Conforto (d) durante un partido entre Mets y Nacionales en el estadio Nationals Park de Washington (EE.UU.). EFE/ Erik S. Lesser/Archivo

Washington, 1 abr (EFE).- El partido programado para este jueves, Día Inaugural de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas, entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York fue aplazado debido a problemas surgidos con casos de contagios de covid-19, informó la oficina del comisionado.

Las Mayores en su anuncio informaron que se trataba por "precaución" y tampoco se jugará este viernes, en el día que esta como intermedio en el calendario de aplazamientos del Día Inaugural.

El gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, había dicho el miércoles que su club tendría cinco jugadores menos y un miembro del personal para el Día Inaugural después de que un pelotero dio positivo a la covid-19.

El resultado positivo del miércoles provino de una prueba realizada el lunes mientras los Nacionales todavía estaban en Florida para el entrenamiento de primavera.

El vuelo a casa fue donde hubo un contacto cercano entre el jugador que dio positivo y los cuatro compañeros de equipo y el miembro del personal que ahora están en cuarentena.

De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de las Grandes Ligas para la temporada 2021, el jugador que dio positivo en la prueba deberá aislarse durante un mínimo de 10 días, recibir la atención y el seguimiento adecuados del personal médico del club.

Luego tendrá que recibir la autorización del comité conjunto covid-19 del béisbol y del médico del equipo después de una evaluación cardíaca obligatoria y una determinación de que el jugador ya no presenta un riesgo de infección para los demás.

Rizzo no identificó a ninguno de los seis miembros de la organización que están involucrados.

Los Nacionales, que habían planeado hacer ejercicio en su estadio el miércoles antes de que se suspendiera debido a la lluvia, no dieron positivo a un solo jugador durante sus seis semanas de campamento de entrenamiento de primavera en West Palm Beach, Florida. El equipo aún no ha sido vacunado.

El directivo de los Nacionales también dijo que recibió una inyección de la vacuna y aconsejará a los jugadores que la reciban tan pronto como sean elegibles, pero dejará la decisión a cada uno de ellos.

Rizzo señaló que el miércoles el equipo se sometió a una nueva ronda de pruebas de covid-19 como estaba programado anteriormente.

Se trata de una combinación de pruebas rápidas y pruebas de saliva exigidas por las Grandes Ligas. Rizzo destacó que hay jugadores disponibles para ser traídos desde el sitio de entrenamiento alternativo del club en Fredericksburg, Virginia.