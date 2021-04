AMP.- Etiopía.- Asesinadas unas 30 personas en un ataque ejecutado por presuntos miembros del OLA en la región de Oromía

19/08/2020 Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía POLITICA AFRICA ETIOPÍA INTERNACIONAL MISTRULLI/FOTOGRAMMA/ROPI / ZUMA PRESS / CONTACTOP



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 30 personas fueron asesinadas el martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una aldea en la región etíope de Oromía, según han confirmado las autoridades del país africano, en medio de un repunte de la violencia en esta zona desde hace varios meses.



Las autoridades de Oromía han cifrado en 28 los muertos en el ataque, según la cadena de televisión EBC, si bien la Amhara Mass Media Agency (AMMA) ha indicado que la cifra de fallecidos podría ser más alta.



Según las informaciones facilitadas por la AMMA a través de su cuenta en la red social Facebook, el ataque fue ejecutado en Bone Kebele por supuestos integrantes del Ejército de Liberación Oromo (OLA) --brazo armado del Frente de Liberación Oromo (OLF)--, al que las autoridades han achacado varios incidentes violentos en la zona durante los últimos meses.



Supervivientes citados por este medio han detallado que se les había reclamado que abandonaran la zona y han denunciado que "ha sido un genocidio", dado que los residentes de la zona pertenecen a la etnia amhara. Asimismo, han agregado que las fuerzas de seguridad llegaron al lugar unas horas después de la matanza.



En este sentido, un superviviente del ataque, padre de siete hijos, ha relatado en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que huyó con su familia al inicio del tiroteo y pasaron la noche en una zona de arbustos. A su vuelta a la localidad, encontró los cadáveres de una mujer y dos niños de uno y dos años.



Un segundo residente citado por la BBC ha manifestado que las víctimas fueron ejecutadas después de ser sacadas de sus casas a la fuerza para participar en lo que los atacantes describieron como "una reunión". "He ido a su funeral. Han sido enterrados en una fosa común", ha añadido.



El OLA no se ha pronunciado sobre el ataque, que ha sido condenado por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, quien ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la población del país africano, según ha informado la cadena de televisión etíope Fana.



"Nuestros enemigos están intentando disuadirnos en nuestro viaje asesinando a nuestros ciudadanos. Sin embargo, permaneciendo unidos y pagando estos sacrificios, seguiremos nuestro viaje", ha dicho, antes de recalcar que las autoridades tomarán medidas contra los responsables del ataque.



Por último, Abiy ha reclamado a la población que "no caiga en la trampa de las fuerzas destructivas" y que, por contra, "una sus manos a las del Gobierno" para llevar a los responsables de estos sucesos ante la Justicia y evitar ataques similares en el futuro.



Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC) ha indicado que "los últimos ataques contra residentes en Wollega Occidental revelan que la situación de seguridad en la zona no ha mejorado y se está expandiendo a las regiones vecinas y cando nuevas violaciones de los Derechos Humanos".



"Además de las medidas inmediatas anunciadas para calmar las zonas afectadas, las autoridades federales tienen que diseñar soluciones sostenibles que impliquen a todos los actores para restaurar una paz duradera que garantice el derecho de la gente a vivir en cualquier región del país", ha señalado en un comunicado a través de Facebook.



El OLF estuvo luchando durante décadas por la secesión de la región de Oromía, pero en 2018 anunció que renunciaba a la lucha armada, aceptando la oferta de amnistía del primer ministro. Los oromos son la etnia mayoritaria en Etiopía pero tradicionalmente habían estado marginados del poder.



El partido anunció a principios de marzo su decisión de no participar en las próximas elecciones legislativas en Etiopía, previstas para junio, sumándose así al boicot anunciado por el Congreso Federalista Oromo (OFC), en medio de las tensiones políticas en el país africano.