ADVISORY GLOBAL-RACE/USA-MINNESOTA --PROFANE SPEECH/GRAPHIC IMAGES EXPECTED

Trial of former Minneapolis officer Derek Chauvin continues
Start: 01 Apr 2021 18:35 GMT
End: 01 Apr 2021 19:35 GMT
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MINNEAPOLIS, MINNESOTA - The trial of Derek Chauvin, the former Minneapolis policeman accused of killing George Floyd, continues.
PLEASE NOTE: TRIAL IS EXPECTED TO RUN FOR 2-4 WEEKS PER MN COURT
GENERAL DAILY SCHEDULE (SUBJECT TO CHANGE/TIMES COURT ADJOURNS CAN VARY):
• 1400GMT - Legal Issues
• 1415GMT - Jury Arrives
• 1430GMT - Trial Session
• 1540GMT - Break
• 1600GMT - Trial Session
• 1730GMT - Lunch Break
• 1830GMT - Trial Session
• 2000GMT - Break
• 2020GMT - Trial Session
• 2130GMT - Adjourn for the Day or Extended Trial Session or Legal Issues
• 2230GMT - Adjourn for the Day or Break before Evening Session if Jury Sequestered
• 2300GMT - Trial Session if Jury Sequestered
• 0030GMT - Adjourn for the Day if Jury Sequestered
Restrictions:
BROADCAST: ONE TIME LIVE USE OF USER GENERATED CONTENT [UGC] EYEWITNESS VIDEO OF GEORGE FLOYD ON THE GROUND. NO USE IN EDITS OF UGC EYEWITNESS VIDEO OF GEORGE FLOYD ON THE GROUND.)
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DIGITAL: ONE TIME LIVE USE OF USER GENERATED CONTENT [UGC] EYEWITNESS VIDEO OF GEORGE FLOYD ON THE GROUND. NO USE IN EDITS OF UGC EYEWITNESS VIDEO OF GEORGE FLOYD ON THE GROUND.)
PLEASE NOTE: TRIAL IS EXPECTED TO RUN FOR 2-4 WEEKS PER MN COURT
Source: POOL
Aspect Ratio: 16:9
Location: United States
Topic: Crime / Law / Justice
Audio: Natural/English
Editorial Support: +44 20 7542 2244
Email: tvnews@thomsonreuters.com