Activistas velan tres cuerpos frente a Ministerio del Interior de México

Una mujer llora, al observar los ataudes, con los restos de un padre y sus dos hijos, hoy miércoles afuera de la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

México, 31 mar (EFE).- Los cuerpos de tres desaparecidos en el estado de Guerrero, sur de México, serán velados la noche de este miércoles y la madrugada del jueves frente a la sede de la Secretaría de Gobernación (Interior) mexicana, como medida de presión para que las autoridades resuelvan con prontitud la problemática de la entrega de cuerpos, señaló una ONG.

Además, también acusaron la falta de recursos luego del cierre de un fideicomiso para familiares de víctimas de desaparición.

"Los cuerpos se identificaron el junio de 2019 y los recuperamos en septiembre de 2020 y hasta este día fueron entregados a sus familiares", dijo a Efe Margarita López, defensora de derechos humanos.

La mujer, quien es integrante de la organización Buscando Cuerpos y madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida el 13 de abril de 2011 y asesinada en Tlacolula, Oaxaca, señaló que las autoridades cerraron los fondos del fideicomiso.

"Nosotros hemos buscado cuerpos con nuestros propios recursos y ellos quitaron el apoyo para las búsquedas, los recuperamos de fosas clandestinas para que ellos (las autoridades) nos los desaparezcan por segunda vez en fosas comunes", añadió.

Según la mujer, tras el hallazgo de los cuerpos, éstos quedaron en servicios periciales de la Fiscalía General de la República y no fueron entregados a sus familiares hasta este miércoles.

Recordó que desde inicios de febrero, la organización y las familias decidieron velar los cuerpos en plena calle cada miércoles para que sus demandas sean atendidas.

Dijo que al actual Gobierno mexicano no le interesa ayudar ni a la víctimas ni a los familiares y señaló que prácticamente en todos los casos las familias han cubierto los gastos funerarios.

La activista señaló que los cuerpos permanecerán en la calle, en velación, hasta la madrugada del jueves para después trasladarlos al estado de Guerrero, gastos que debería cubrir el extinto fideicomiso.

A mediados del año pasado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el decreto de austeridad anunciado por el Ejecutivo federal, que recorta en un 75 % su gasto corriente, frenaría sus actividades esenciales y paralizaría su funcionamiento.

La Comisión consideró que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz.

La CEAV es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y es un organismo especializado para brindar atención a las personas que sufren delitos o son víctimas de violaciones de derechos humanos.

A inicios de año, el Gobierno mexicano informó que entre 2006 y enero de 2021 más de 82.000 personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos.

Además, detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país.