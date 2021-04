1-1. Rentistas gana por penaltis con 10 hombres y jugará la final del fútbol en Uruguay

El 'bicho colorado' se llevó la semifinal frente al ganador del Clausura, Liverpool, que partía como favorito, y se clasificó a la final donde ya lo espera el Nacional, ganador de la Tabla Anual acumulada. En la imagen el registro de otra de las celebraciones de Rentistas. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 31 mar (EFE).- Pese a haber conseguido apenas dos triunfos en sus últimos 15 encuentros, el Rentistas mostró este miércoles lo que lo llevó a conquistar el Torneo Apertura y se clasificó a la final del Campeonato Uruguayo luego de vencer en los penaltis por 3-2 al Liverpool tras igualar 1-1.

En un partido increíble donde jugó 75 minutos con diez futbolistas, por expulsión de Guillermo Fratta, el 'bicho colorado' aguantó los embates de su rival y aunque parecía que lo tenía perdido, golpeó en el momento justo para estirar la definición y terminar celebrando.

De esta forma, el Rentistas, dirigido por Alejandro Cappuccio, se llevó la semifinal frente al ganador del Clausura, que partía como favorito, y se clasificó a la final donde ya espera el Nacional, ganador de la Tabla Anual acumulada.

Empujado por el buen momento futbolístico que atraviesa y que lo llevó a quedarse con el último torneo del año, el Liverpool salió a atacar desde el inicio y para ello tomó todas las vías posibles.

Las trepadas de Camilo Cándido por la banda izquierda, de Alan Medina por la derecha y el buen manejo del balón de Hernán Figueredo en el medio fueron algunos de los recursos para tratar de asistir a Juan Ignacio Ramírez, quien rápidamente generó dos ocasiones claras.

Desparramando al portero rival en un mano a mano y rematando desde afuera, el goleador del presente Campeonato Uruguayo intentó sumar otra diana a una lista en la que ya hay 24.

Sin embargo, en esta oportunidad la falta de puntería no le permitió celebrar, algo que también le sucedió a Federico Pereira y a Medina cuando estrellaron un remate contra el poste horizontal.

Del otro lado, el Rentistas no solo no generó ninguna oportunidad, sino que finalizó los 45 iniciales de la peor manera luego de que el árbitro expulsara al defensor Guillermo Fratta.

En la segunda parte y con un jugador menos, los dirigidos por Cappuccio se retrasaron y optaron por cortar los ataques de su rival, que por momentos paró a sus diez futbolistas de campo en terreno adversario.

Allí, el Liverpool apeló a los remates de larga distancia, mientras que el Rentistas se jugó todo al resultado que le pudiera dar el juego a balón parado.

Luego de insistir reiteradamente, el visitante encontró su premio a los 78 minutos cuando Ramiro Cristóbal desvió en propia portería un centro de Franco Romero y marcó el 0-1.

Rápidamente, Cappuccio hizo ingresar a Salomón Rodríguez y a Franco Pérez, quienes dos minutos después de saltar al campo fabricaron una jugada que le dio el empate al Rentistas en su primer disparo al arco.

Con el 1-1, el juego debió ir al tiempo extra donde el cansancio se transformó enseguida en uno de los factores más importantes del partido.

En esos 30 minutos el Liverpool se lanzó una vez más al ataque y el Rentistas tuvo la oportunidad más clara, pero el juego se fue a los penaltis.

En los remates desde los doce pasos, el portero Nicolás Rossi se transformó en la gran figura de la noche y ayudó a su equipo a quedarse con la victoria luego de detener los remates de Agustín Ocampo, Camilo Cándido y Christian Almeida.

"Cada jugador tiene lapicera en la mano y una hoja para tratar de escribir una página más", había dicho días atrás Cappuccio a Efe y finalmente así fue, los futbolistas del Rentistas ganaron la semifinal y se metieron en la historia.

- Ficha técnica:

1. Rentistas: Nicolás Rossi; Andrés Rodales (m.117, Francisco Duarte), Damián Malrrechaufe, Guillermo Fratta, Mathías Abero (m.82, Salomón Rodríguez); Maximiliano Lemos (m.46, Agustín Acosta), Carlos Villalba, Ramiro Cristóbal (m.82, Franco Pérez), Nicolás Colazo; Nahuel Acosta (m.45, Maximiliano Amondarain) y Gonzalo Vega.

Entrenador: Alejandro Cappuccio.

2. Liverpool: Sebastián Lentinelly; Federico Pereira (m.108, Juan Pierre Rosso), Franco Romero, Christian Almeida, Camilo Cándido; Hernán Figueredo (m.108, Ezequiel Escobar), Fabricio Díaz, Agustín Ocampo; Alan Medina (m.91, Gastón Pérez), Juan Ignacio Ramírez, Martín Correa (m.99, Gonzalo Bueno).

Entrenador: Marcelo Méndez.

Goles: 0-1, m.78: Ramiro Cristóbal, en propia meta. 1-1, m.84: Franco Pérez.

En los penaltis: Rentistas se impuso por 3-2 al Liverpool.

Árbitro: Andrés Matonte. Expulsó a Fratta (m.45+1) y amonestó a Figueredo, Romero, Villalba y Abero.

Indicencias: Semifinal del Campeonato Uruguayo 2021 disputada en el estadio Centenario, en Montevideo