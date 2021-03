Viñales resalta que "lo más importante fueron las sensaciones"

El catalán Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) celebra su victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar disputada en el Circuito Internacional de Losail, en Doha. EFE/ DORNA SPORTS

Madrid, 31 mar (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Catar de MotoGP resaltó que para él "lo más importante fue la sensación" que tuvo con la moto y que eso es lo que "más" le alegra.

"Estoy deseando que llegue este fin de semana ya que ganar la primera carrera fue genial, pero aún más importante para mí fue la sensación que tuve con la moto, eso es lo que más me alegra pues he podido luchar con otros pilotos, que es lo que a todos nos gusta y lo que hace que las carreras sean emocionantes", incidió Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Tenemos que asegurarnos de mantener esta sensación y mejorar aún más, especialmente en las salidas pues sabemos que nuestros rivales no se quedarán quietos, así que también presionaremos", destacó.

Su compañero de equipo, el francés Fabio Quartararo comentó ilusionado que está deseando "que llegue la segunda carrera en Losail, porque es una segunda oportunidad".

"El domingo pasado me sentía muy fuerte al principio de la carrera, pero una gran caída del neumático trasero acabó con mis posibilidades de luchar por el podio, el quinto puesto no está mal, pero creo que podemos hacerlo mejor y ahora estamos analizando los datos para ver cómo podemos mejorar", explicó Quartararo.