VÍDEO: Macron anuncia el cierre de las escuelas durante tres semanas y restricciones para toda Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles nuevas medidas para hacer frente a la expansión del coronavirus, entre ellas el cierre de escuelas y guarderías durante las próximas tres semanas, como consecuencia del aumento del número de casos y fallecidos, así como del colapso de los hospitales.



Durante su comparecencia, Macron ha señalado que si bien el virus circula por las escuelas, "pero no más que en otros lugares", finalmente se ha tomado la decisión de cerrarlas, adaptando el calendario escolar, ha dicho, para que los menores no pierdan el año lectivo.



"Las próximas dos semanas, a partir del 12 de abril, toda Francia estará en vacaciones de primavera. La vuelta tendrá lugar para todos el 26 de abril", aunque solo de manera presencial para guarderías y educación primaria, matiza Macron, quien emplaza para el 3 de mayo al resto de estudiantes de secundaria para retornar a las aulas, las cuales, ha dicho, serán "adaptadas".



"Los padres que tienen que cuidar de sus hijos y no pueden teletrabajar tendrán derecho a un paro parcial", mientras que "para los comerciantes y los autónomos se ampliarán todas las medidas actualmente vigentes", ha explicado Macron.



El presidente francés también ha comunicado que el endurecimiento de las medidas que habían estado rigiendo las últimas semanas casi una veintena de departamentos se aplicarán a partir de este sábado a todas las áreas metropolitanas del territorio nacional durante las próximas cuatro semanas.



"El toque de queda a las 19,00 horas se mantiene en todas partes, se sistematizará el teletrabajo que es sin duda la medida más eficaz. Hago un llamamiento a todos los trabajadores y empleadores para que lo utilicen, los negocios se cerrarán. Los ciudadanos que deseen cambiar de región para aislarse podrán hacerlo durante este fin de semana, ha enumerado.



Macron ha reconocido que dos semanas después los efectos de las medidas impuestas, en especial en la región de París, "fueron demasiado limitados", pues entre otras cosas, hay "una aceleración de la pandemia a causa de las variantes que ponen en riesgo" la situación actual.



"Necesitamos establecer un nuevo rumbo. No debemos ceder al pánico. Cada uno de nosotros debe hacer un esfuerzo adicional en los meses venideros. Esto es lo que les estoy pidiendo colectivamente esta noche", ha apelado.



AGENDA DE REAPERTURA PARA MAYO



Para mediados de mayo, Macron ha avanzado que se está barajando la posibilidad de "anunciar una agenda de reapertura" de cara a las vacaciones de verano y que se reabrirán algunos espacios culturales.



"Autorizaremos bajo ciertas condiciones la apertura de terrazas y elaboraremos entre mediados de mayo y principios de verano un calendario de reapertura gradual para la cultura, el deporte, el ocio, los eventos y nuestros cafés y restaurantes", ha prometido Macron durante su discurso al país.



En cuanto a la vacunación, el presidente francés ha prometido para "finales de verano" que cualquier ciudadano mayor de edad podrá vacunarse si así lo desea, después de que los mayores de entre 50 y 70 años lo hagan a partir del 16 de abril y los que tienen entre 50 y 60 años, desde el 15 de mayo.



"Más de 8,5 millones de personas han recibido una inyección de la vacuna y tres millones han recibido las dos. La vacuna es eficaz. La mortalidad de nuestros conciudadanos mayores de 80 años se ha reducido drásticamente", señala.



"Hasta entonces, sé que puedo contar con mis queridos compatriotas. Sé que hay mucho cansancio y fatiga", ha expresado el presidente galo, quien reconoce que se hayan podido cometer errores, pero que ahora es momento de "movilizarse" por los mayores y más vulnerables. "Hay que estar unidos y ser decididos", ha concluido.



