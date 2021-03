Venezuela.- Leopoldo López asegura que "no le consta" ninguna multa tras su viaje a Galicia

27/10/2020 El líder opositor venezolano Leopoldo López POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El opositor venezolano Leopoldo López ha asegurado que "no le consta" haber sido multado tras viajar a Galicia, a pesar de que las autoridades de la localidad de Cambados han asegurado que la Policía le identificó y le propuso para sanción mientras tomaba algo el martes en una terraza.



"Estoy en Galicia reunido con compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro", ha esgrimido López en su cuenta de Twitter. "No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma", ha añadido.



El concejal de Seguridad Ciudadana de Cambados, Tino Cordal, explicó el martes a Europa Press que la Policía Local realizaba un control rutinario sobre las 15,30 horas de este martes, en el cual identificó a López en una terraza de la céntrica plaza de San Gregorio, en la que estaba con su mujer, Lilian Tintori, otra pareja y menores.



En un contexto de cierre perimetral entre comunidades en España como medida contra la pandemia, ambas parejas aportaron un documento justificativo para poder desplazarse. Corresponde ahora a la Xunta de Galicia decidir si se multa o no a Leopoldo López y al resto de personas que se encontraban con él en Cambados.