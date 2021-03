Venezuela.- Laya dice que valorará "dónde está la situación" en Venezuela cuando su 'numero dos' finalice su viaje

30/03/2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, interviene durante un acto en el que el Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START) se pone a disposición del Sistema Nacional de Salud, en el Palacio de Viana, en Madrid (España), a 30 de marzo de 2021. El Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta a Emergencias es un grupo de profesionales impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su misión es actuar en toda emergencia humanitaria en que la Cooperación Humanitaria decida intervenir. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Alega que no se informó antes del viaje porque Exteriores no sabía si habría una conexión aérea para poder desplazarse hasta allí



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que el Gobierno valorará "dónde está la situación" en Venezuela una vez la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, finalice su viaje al país.



En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, la jefa de la diplomacia española ha recordado que su 'número dos' aún tiene pendientes un par de encuentros antes de regresar a España. Este mismo miércoles, Gallach ha mantenido un encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, con representantes de empresas españolas, agencias ONU y con defensores de los Derechos Humanos.



Así, y a su regreso, el Ejecutivo estudiará de qué forma España "puede seguir contribuyendo a una solución política en Venezuela". "El objetivo desde el principio es irrenunciable, dada la importancia que Venezuela tiene para España y España para Venezuela", ha insistido la ministra.



Preguntada sobre por qué su departamento no informó inicialmente del viaje de Gallach a Venezuela, Laya ha explicado que Exteriores no sabía si habría una conexión aérea para poder desplazarse hasta allí.



"Esperamos para verlo y cuando tuvimos constancia de que era posible, informamos con toda transparencia, con toda la normalidad del mundo de un viaje con un triple objetivo: respuesta a la COVID, humanitaria, interesarnos y apoyar los esfuerzos para encontrar una vía política a la crisis e interesarnos por la comunidad española", ha señalado.