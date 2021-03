Venezuela.- La Xunta aún no ha recibido la denuncia de la Policía Local de Cambados contra Leopoldo López

27/10/2020 El líder opositor venezolano Leopoldo López pronuncia su primer mensaje tras su salida de Venezuela, en el Círculo de Bellas Artes, Madrid (España), 27 de octubre de 2020. El pasado 24 de octubre, el líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, salió de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, y cruzó clandestinamente la frontera hacia Colombia para en Bogotá viajar destino a España. El pasado domingo 27 de octubre, Leopoldo López llegó a Madrid. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



La Xunta aún no ha recibido la denuncia formulada por la Policía Local de Cambados (Pontevedra) contra el líder opositor venezolano Leopoldo López por saltarse el cierre perimetral.



De ello informan fuentes del Gobierno gallego a Europa Press, después de que el pasado martes la Policía Local de Cambados incoase un expediente de sanción contra Leopoldo López, su mujer, Lilian Tintori, y otra pareja que se encontraban en una terraza de una céntrica plaza del municipio.



La Policía Local incoa este expediente sancionador que se remite a la Xunta de Galicia, que decidirá ahora sobre si se multa o no a Leopoldo López y al resto de personas que se encontraban con él en este municipio, quienes aportaron un documento justificativo para poder desplazarse.



Leopoldo López ha afirmado que su viaje a Galicia se debe a reuniones con "compatriotas exiliados y víctimas de la dictadura de Maduro". "No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma", asegura en un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.



Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez Vidal, explica, en declaraciones a Europa Press, que esta agrupación de diferentes asociaciones de venezolanos no ha mantenido hasta la fecha "ningún" contacto con Leopoldo López en su viaje a la comunidad gallega.



Leopoldo López vive en Madrid con su familia. Actualmente, existe un cierre perimetral entre comunidades en España como medida contra la pandemia.