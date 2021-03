Un juez electoral de Bolivia sanciona a un partido por las agresiones a una candidata

En la imagen un registro de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

La Paz, 31 mar (EFE).- La justicia electoral de Bolivia sancionó a un partido con el pago de 35 salarios mínimos bolivianos de multa por incurrir en hechos de acoso y violencia política contra una candidata suya al concejo municipal de una jurisdicción rural.

Es "la primera vez" que se produce una decisión de esta naturaleza en el país contra una organización política "por atentar contra el ejercicio de los derechos políticos de una candidata", señaló este miércoles el organismo electoral boliviano en un comunicado.

Los 35 salarios mínimos nacionales equivalen a más de 10.000 dólares que el partido de Hebelina Chambi Humerez, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, deberá cancelar como multa tras la denuncia que planteó la afectada por violencia y acoso político.

Justamente, Chambi Humerez fue inscrita por ese partido ante el tribunal Supremo Electoral (TSE) como primera candidata a concejala para la alcaldía de Coroico, una población 102 kilómetros al noreste de La Paz.

"La víctima gozará de medidas de reparación a fin de restaurar sus derechos políticos como autoridad electa", menciona el comunicado institucional aunque no especifica el tipo de agresiones que recibió.

El veredicto del juez electoral establece que el partido señalado "debe garantizar la no repetición o reiteración de los actos de violencia", bajo la advertencia de recibir otras sanciones.

No obstante a esto, la justicia electoral determinó "una investigación sobre los hechos cometidos en vía penal" por lo que los antecedentes del caso han sido puestos a consideración de la Fiscalía del país.

Las sanciones dictadas por el juez electoral se enmarcan en el Reglamento de Faltas Electorales y Sanciones que indican que funcionarios públicos y miembros de las agrupaciones políticas deben proteger "los derechos políticos de las mujeres durante los procesos electorales".

Los hechos fueron valorados en el marco del proceso electoral de los comicios subnacionales, para la elección de autoridades municipales y gobernaciones, celebrado el pasado 7 de marzo y concluirá con las segundas vueltas en la gobernaciones de cuatro departamentos.