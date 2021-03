Telefónica planea compras de empresas de cloud y seguridad

(Bloomberg) -- Telefónica SA planea una ola de compras de empresas de cloud y ciberseguridad para alcanzar la escala necesaria para competir con operadoras puras de servicios de TI como International Business Machines Corp., Atos SE y Endava Plc.

La empresa española de telefonía apunta a un crecimiento de ventas anuales de dos dígitos para el negocio de tecnología que separó del resto de la compañía el mes pasado, dijo José Cerdán, director ejecutivo de la división, a Bloomberg News.

“Vamos a ser compradores. Buscaremos adquirir medianas empresas que se ajusten a nuestro negocio y nos ayuden a crecer más”, dijo Cerdán en su primera entrevista con los medios en el nuevo cargo.

La prioridad es crecer en las áreas donde Telefónica ya compite. “No estoy buscando un producto, estoy buscando crecer”, dijo Cerdán.

Las actividades tecnológicas de Telefónica son mucho más pequeñas que su reducido negocio de telecomunicaciones, pero están creciendo rápidamente. Los ingresos por servicios de cloud aumentaron más de 20% el año pasado, y las ventas de ciberseguridad aumentaron 12%.

Es una de las varias compañías europeas de telecomunicaciones que intentan extraer más valor de sus negocios e infraestructura no centrales para reactivar los precios de las acciones, que han registrado caídas. Los proveedores de servicios tecnológicos cotizan a un promedio de 14 veces el valor de su empresa respecto de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en comparación con una proporción de 5,7 para Telefónica, según datos compilados por Bloomberg.

La escisión de Telefónica Tech tomó más de un año y creó una compañía cuyo enfoque principal es ayudar a las corporaciones a migrar sus operaciones de TI a grandes plataformas cloud como Amazon Web Servicios y Microsoft Corp. Telefónica puede vender sus propios servicios, como ciberseguridad y análisis de big data.

Muchos proveedores de servicios de TI que se posicionaron como revendedores y agregadores de servicios de cloud están luchando por defenderse a medida que las mayores plataformas de cloud de Estados Unidos toman una parte creciente de los presupuestos corporativos de TI.

Telefónica ve una potencial ventaja inicial sobre compañías como Atos, Endava, Tata Consultancy Services Ltd. y DXC Technology Co. en sus relaciones con grandes empresas que ya utilizan los servicios de telefonía y datos de Telefónica.

“Las empresas de telecomunicaciones se benefician de nuestras amplias redes e historia”, dijo Cerdán, señalando la gran presencia de la compañía en España y Brasil. “Nuestro objetivo es seguir creciendo a dos dígitos y podemos hacerlo perfectamente, sin problema”.

