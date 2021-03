Rocío Flores y Antonio David, su encuentro más tenso antes del documental de Rocío Carrasco

01/01/1970 Rocío Flores disfruta de un día junto a su padre después de cumplir con la cuarentena tras su participación en 'Supervivientes 2020' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS RERPOTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Tras la emisión del documental en el que Rocío Carrasco cuenta la verdad que ha callado durante 25 años, la relación entre Rocío Flores y Antonio David está siendo analizada al milímetro. A la espera de conocer la decisión de la nieta de Rocío Jurado con respecto al calvario que ha vivido su madre durante años, todo apunta a que la relación de padre e hija no pasa por su mejor momento.En esta ocasión ambos mantuvieron una converesación algo tensa incluso antes de la emisión del documental de Rocío Carrasco dejando de manifiesto que hay cuestiones en las que ambos no están de acuerdo. Aprovechando la comida familiar de despedida de Olga Moreno días antes de poner rumbo a Honduras, Antonio David y Rocío compartieron algunas palabras en las que, a juzgar por sus gestos, no estaban de acuerdo.Apartada de la televisión desde su paso por la isla de 'Supervivientes', ahora también Antonio David Flores ha sido despedido de Mediaset tras ser acusado de maltratador por parte de la que fuera su mujer y madre de sus dos hijos mayores. A la espera de saber si finalmente será Rocío Flores la que defienda a Olga Moreno durante su paso por el reality, estas imágenes muestran que padre e hija también tienen sus momentos de tensión a pesar de la buena relación de la que presumen siempre que pueden.