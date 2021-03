Rocío Flores deja claro que está en Madrid por trabajo

31/03/2021 ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Rocío Flores se encuentra en Madrid en estos momentos por motivos de trabajo y lo cierto es que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David sigue guardando silencio ante los nuevos episodios de su madre y todos los que quedan por emitirse, donde esperamos que la protagonista relate aquel altercado que ya se ha hecho más que publico entre madre e hija.



La exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado ver en el día de hoy en un centro estético y en su llegada aseguraba que: "Chicos, no tengo nada que decir, de verdad" y aseguraba que estaba en ese sitio por: "Motivos de trabajo". Le preguntamos si va a tomar medidas legales por las declaraciones que está haciendo su madre en el documental que se está emitiendo en Telecinco y lo cierto es que ni confirma, ni desmiente.



Algunos tertulianos de televisión confiesan que la familia Flores estaría esperando a ver el documental entero para tomar una decisión en firme y tener todas las cartas sobre la mesa.



Una vez dentro del centro de estética, hemos visto como llevaban ropa para el spot publicitario que estaría grabando Rocío Flores en Madrid. Hasta el centro de belleza, que se encuentra con la persiana echada mientras en su interior se produce el rodaje del anunciado, se han acercado muchas mujeres para llevarle ropa a la hija de Antonio David que lucirá en la grabación.



Horas más tarde, le hemos preguntado a Rocío Flores por las declaraciones de Cristina Cárdenas en las que asegura haber sido testigo de los supuestos malos tratos que ha sufrido Rocío Carrasco por parte de Antonio David. En cuanto a cómo se encuentra la relación con su padre, la joven sonríe cuando oye la pregunta, lo que nos da a entrever que sigue siendo muy buena.



Finalmente, hemos visto a la hija de Rocío Carrasco entrando en un restaurante de la comunidad madrileña y lo cierto es que nos ha dejado muy claro que: "De verdad que no tengo nada que decir, vengo por cosas de trabajo, ya está". De esta manera, no hay duda de que la joven está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida.