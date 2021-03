Presidente de México se vacunará contra COVID-19 la próxima semana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atiende un evento por los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México. 30 de marzo de 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

CIUDAD DE MÉXICO, 31 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que será vacunado contra el COVID-19 la semana entrante, siguiendo el turno que le toca por su edad y tras realizarse unas pruebas recomendadas por sus médicos porque este año sufrió la enfermedad transmitida por el coronavirus.

El mandatario iba a ser inmunizado originalmente el jueves, pero a principios de la semana señaló que se iba a practicar unos estudios antes, debido a que los doctores que lo atendieron cuando padeció el COVID-19 en enero le indicaron que había generado anticuerpos suficientes.

"Tengo anticuerpos pero recomiendan que tengo que vacunarme", afirmó el miércoles en su rueda de prensa diaria. "Me vacuno la semana próxima", añadió, aunque aclaró que no va a dar más detalles porque no quiere "que se haga un espectáculo".

López Obrador, de 67 años y que sufre de hipertensión, se contagió de coronavirus en enero y estuvo unas dos semanas confinado en el Palacio Nacional de la capital, donde reside con su familia, presentando sólo breves episodios de febrícula y leve dolor de cabeza.

México es un de los tres países más afectados por la pandemia del coronavirus en el mundo. Hasta el martes sumaba 202,633 muertes y 2.2 millones de infectados.

Antes de Navidad, se convirtió en el primer país de Latinoamérica en iniciar la vacunación de su población contra el COVID-19. Pero hasta el martes, había inmunizado al 5,8% de sus 126 millones de habitantes, mientras Argentina y Brasil han vacunado al 8% y Chile a la mitad de su población.

(Reporte de Raúl Cortés y Diego Oré)