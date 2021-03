Paz Padilla regresa a 'Sálvame Diario'

04/12/2020 PAZ PADILLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 31 (CHANCE)



Paz Padilla ha regresado hoy por todo lo alto a 'Sálvame Diario y ha confesado que: "¡Ya estoy incorporada! ¡La niña ha superado el Covid! ¡Estoy Covid-free!". De esta manera ha aparecido en pantalla la presentadora y ha hablado abiertamente de cómo ha sido su experiencia con el virus, algo que empezaba sin síntomas, pero que luego se complicó algo y tuvo que ser ingresada en el hospital.



La humorista ha confesado que llegó un día en el que no podía respirar con naturalidad: "El décimo día no podía llenar bien los pulmones, se me quedaba el aire a la mitad y una amiga médico me dijo que me fuera al hospital a hacerme una radiografía" y por ello siguió los consejos de Jordi Sánchez, su compañero en 'la que se avecina': "Me decía 'no llegues tarde como yo, a la mínima te vas al hospital".



En esos momentos, Paz se asustó bastante porque: "Me asusté porque pensaba '¿Y si esto va a más? No sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo...", algo que provocaba las lágrimas de Lydia Lozano, que como bien sabemos ha vivido recientemente la muerte de su hermano por Covid y la presentadora se ha querido disculpar: "Lo siento, quería contar cómo lo he vivido yo".