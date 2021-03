Paraguay abre cuarteles militares para pacientes ante el desborde de los hospitales

La mitad de los ingresados en cuidados intensivos tiene menos de 40 años y el 25 % de estos sin evidencia enfermedades preexistentes. EFE/Brais Lorenzo/Archivo

Asunción, 31 mar (EFE).- Paraguay comenzó a abrir este miércoles camas de unidades respiratorias en instalaciones militares ante el colapso del sistema sanitario del país, que esta semana se situó como segundo de la región con más muertes diarias por millón de habitantes.

"Lo que habilitamos esta mañana ya es una tercera línea de acción en el escenario catastrófico que ahora se nos presenta", dijo a los medios Roque Silva, director de la XI Región Sanitaria durante la habilitación de 25 camas en la sede del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, en la ciudad de Roque Alonso, al norte de Asunción.

"Estamos en un momento muy complicado, no importa quien seas o la plata que tengas, hoy no podrás tener una cama en sala común ni en terapia intensiva", añadió Silva en ese acto, al que acudió el presidente del país, Mario Abdo Benítez.

Silva expresó que las nuevas camas, que se espera aumenten a cincuenta, estarán destinadas a pacientes en proceso de recuperación remitidos de hospitales para completar su tratamiento.

"Esperamos que sea un mensaje a la ciudadanía, estamos en una situación límite, esto nos va a dar un poco de oxigeno, pero si la ciudadanía no nos ayuda podemos ver otro escenario aun peor", alertó Silva.

Silva dijo que solo en Central, epicentro de la pandemia y área de influencia de su región sanitaria, este día se encontraban 52 pacientes en salas reanimación a la espera de camas de unidades de cuidados intensivos.

En declaraciones anteriores a los medios, detalló que la mitad de los ingresados en cuidados intensivos tiene menos de 40 años y el 25 % de estos sin evidencia enfermedades preexistentes, en momentos en que el país registra una media de 2.000 contagios diarios, con el récord de decesos registrado en un día el pasado domingo, con 60 fallecimientos.

Al hilo de esas cifras, el Ministerio de Salud indicó que Paraguay es el segundo país de la región con más muertes diarias por millón de habitantes con 6.17 promedio móvil de 7 días, detrás de Brasil, con 11.96, al cierre de la última semana epidemiológica.

Paraguay "exhibe una tendencia creciente (...) acercándose a la situación más crítica reportada en Europa (7.30 muertes por millón) y Norte América (8.38 muertes por millón) a finales de enero en la reciente ola que afectó a estas regiones en otoño-invierno", refirió el informe.

Paraguay, con circulación comunitaria confirmada de la variante más virulenta, la brasileña P1, se encuentra en cuarentena, del 26 de marzo al 4 de abril, con el objetivo de atenuar la transmisión sostenida del virus desde hace varias semanas.

Desde la aparición de la pandemia hace un año el país sudamericano registra un total de 4.161 muertes y 212.691 contagios.

A la debilidad del sistema sanitario se une la demora en la llegada de vacunas, en su mayoría donaciones de otros países y solo dirigidas al personal de blanco.