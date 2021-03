Olaza: "En fútbol no hay nada imposible y vamos a Barcelona a darlo todo"

El defensor uruguayo Lucas Olaza (d) y el atacante de origen bosnio Kenan Kodro (i). EFE/NACHO GALLEGO/Archivo

Valladolid, 31 mar (EFE).- El jugador del Real Valladolid Lucas Olaza ha advertido este miércoles de que "en el fútbol no hay nada imposible" por lo que, aunque son conscientes del "potencial ofensivo" del Barcelona, irán el lunes al Camp Nou "a darlo todo".

"Todos sabemos lo que es el Barça, y más en su casa, pero estamos haciendo buenos partidos y el objetivo es ir a dar el máximo, a jugar un partido perfecto y tratar de sacar algo positivo de allí", ha explicado en rueda de prensa telemática.

Según ha sostenido, debido al parón en la liga "se ha hecho largo" el tiempo entre el anterior encuentro y este próximo, aunque también ha servido para "descansar, recuperar energías, seguir en el camino de las últimas jornadas y preparar bien este siguiente reto ante uno de los grandes".

Para Olaza, los cinco casos positivos por covid-19 aparecidos en la plantilla "son una situación inusual e inesperada", pero ha destacado que "el equipo está fuerte" y esto les hará "más fuertes aun". En su opinión, "lo más importante es que los compañeros afectados estén bien y se recuperen cuanto antes".

"Lo hemos afrontado con tranquilidad", ha añadido el lateral izquierdo uruguayo, a pesar de que esta circunstancia ha trastocado el esquema de Sergio González ante las ausencias de Roberto Jiménez, Míchel Herrero, Joaquín Fernández, Luis Pérez y Kike Pérez, que no han podido participar en las sesiones de trabajo semanales.

A título individual, ha apuntado que trata de "dar lo mejor" pero "siempre se puede hacer más", por lo que su meta es "seguir trabajando" junto al resto del equipo para "poder sumar el mayor número de puntos posibles" en la recta final de la temporada, en la que está en juego la permanencia.

"Estoy agradecido de estar aquí. Mis compañeros me han tratado muy bien y, si bien al principio me costó adaptarme, ya que se necesita conocer el funcionamiento del equipo, con el tiempo voy a mejor y quiero seguir intentando aportar el máximo en cada partido, para ayudar a cumplir el objetivo marcado", ha añadido.

Y aunque en el Real Valladolid no se han "marcado números", para centrarse en el partido inmediato y que no haya ninguna distracción externa, Olaza ha incidido en que "cualquier punto en esta etapa de la liga es fundamental", ya que son muchos los equipos que están metidos en esa lucha por mantener la categoría.

Por último, Olaza ha asegurado que los "duros resultados" obtenidos ante el Celta de Vigo y el Sevilla -sendos empates, que lograron los rivales en los últimos segundos del tiempo de prolongación-, "ya han quedado en el pasado" y solo deben servir para "evitar que vuelvan a cometerse esos errores", ha concluido.