Objetivo parar a "huracán" Lowes y al dúo hispano Masiá/Acosta

El piloto inglés del Elf Marc Racing Team, Sam Lowes, celebra su victoria en la carrera de Moto2, primera del mundial de motociclismo disputada en el Circuito Internacional de Losail, en Doha. EFE/ DORNA SPORTS

Madrid, 31 mar (EFE).- El gran objetivo de todos los pilotos para este segundo fin de semana de competición con la disputa del Gran Premio de Doha será intentar parar al "huracán" británico Sam Lowes en Moto2 y al dúo hispano formado por Jaume Masiá y Pedro Acosta, que en el seno de la escudería KTM del finlandés Aki Ajo ha demostrado una conjunción y eficacia casi del ciento por ciento.

La contundente victoria de Sam Lowes en Moto2 dejó claro algo que todos sabían, y es que la experiencia y veteranía del británico en la categoría, unida a la ausencia de muchos de sus principales rivales, que han subido a MotoGP, como en el caso de los italianos Enea Bastianini, campeón en 2020, y Luca Marini, y el español Jorge Martín, obliga a sus actuales competidores a dar un paso adelante para evitar que 2021 sea un paseo triunfal para él.

Un objetivo que será difícil, al menos en el trazado de Losail, pues Lowes tiene ya todas las "armas" preparadas para repetir su actuación del pasado fin de semana.

No se puso nervioso en la salida. Dejó hacer a sus rivales, valoró la situación y, en cuanto se despejó mínimamente el camino, pasó a la acción, los superó sin excesivos problemas, y se marchó en pos de la victoria. Fue un "Veni, vidi, vici" al más puro estilo de las Legiones de Julio César.

Y ese tendrá que ser el objetivo de sus rivales, intentar frenarlo de la mejor manera posible para que no acumule una importante ventaja de puntos a las primeras de cambio.

¿Quiénes están en disposición de plantarle cara? Pues, por lo visto el pasado fin de semana, tanto el australiano Remy Gardner (Kalex) como los italianos Fabio di Giannantonio (Kalex) y Marco Bezzecchi), el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el británico Jake Dixon (Kalex) o el español Raúl Fernández (Kalex).

Gardner y Di Giannantonio tienen una solvencia más que contrastada y su paso adelante parece claro, como también el de Dixon y Roberts, que ahora tendrán que consolidar tanto en la segunda carrera de Losail como en próximas citas.

La gran sorpresa de Catar que duda cabe que fue Raúl Fernández (Kalex), al que muchos de sus rivales ya ven como candidato al título a pesar de ser debutante en la categoría.

La solvencia y eficacia que mostró el pasado fin de semana hizo dudar a más de uno y dejó al descubierto el potencial del madrileño, que ya en Moto3 brilló a un altísimo nivel aunque al final se le negase el título mundial.

Ese título, que fue a parar a manos de Albert Arenas (Boscoscuro), le debería permitir ser otro de los nombres propios de la categoría junto a su compañero de equipo Arón Canet (Boscoscuro), pero a ambos les costó más de lo previsto estar a buen nivel el pasado fin de semana en Losail y esos son los deberes que tendrán para esta segunda cita catarí, mejorar allá en donde fallaron.

Los españoles Jorge Navarro (Boscoscuro), Augusto Fernández (Kalex) y Xavier Vierge (Kalex) o los italianos Celestino Vietti (Kalex), Toni Arbolino (Kalex) y Lorenzo dalla Porta (Kalex), además de Bo Bendsneyder (Kalex), de los Países Bajos, debieran de ser otros de los pilotos que intenten jugar su baza en las posiciones de cabeza de la categoría.

Muchos deberes van a tener los pilotos de Moto3 para desbancar a los "más avispados" de la categoría, los españoles Jaume Masiá y Pedro Acosta, que realizaron una incuestionable "labor de equipo" durante los entrenamientos y recogieron los mejores frutos posibles en carrera.

Está claro que la escudería Red Bull del finlandés Aki Ajo cuenta con una experiencia y trayectoria deportiva de éxito que es capaz de transmitir rápidamente a sus pilotos, pues tanto Masiá como Acosta han llegado nuevos a la misma y los resultados no podían ser mejores ya a las primeras de cambio, lo que de manera incuestionable los convierte en "objetivo" para el resto de rivales.

Aún así, la de Moto3 continúa siendo la categoría abierta y con más opciones que siempre ha sido, pues aunque ganó Masiá y Acosta lo secundó, el surafricano Darryn Binder (KTM) parece haber dado un paso adelante en madurez y eficacia dejando atrás su "vitola" de piloto que cae mucho, como también Sergio García (Gasgas), que creció en carrera de menos a más y acabó en la cuarta plaza y será otro de los pilotos a tener en cuenta.

Lo mismo sucede al hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda), un clásico de la categoría al que le falta la "guinda" de una primera victoria que le catapulte habitualmente en ese lucha, en la que también se tienen que ver involucrados pilotos como los italianos Niccolo Antonelli (KTM) o Romano Fenati (Husqvarna) y los japoneses Kaito Toba (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) o Ayumu Sasaki (KTM).

No serán los únicos, pues los españoles Carlos Tatay (KTM) y Jeremy Alcoba (Honda), junto con los debutantes Izan Guevara (Gasgas), que destacó bastante ya en la primera carrera, Adrián Fernández (Husqvarna) y Xavier Artigas (Honda).

Precisamente Artigas tendrá que cumplir con la penalización que le impuso Dirección de Carrera por la caída que provocó y en la que se vieron involucrados tres pilotos más, John McPhee (Honda), Andrea Migno (Honda) y Jeremy Alcoba (Honda), podrían tener una nueva oportunidad para pelear en las posiciones de cabeza.

Juan Antonio Lladós