Nueva batalla abierta Yamaha vs Ducati

El catalán Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) se impone vencedor en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Catar disputada en el Circuito Internacional de Losail, en Doha. EFE/ DORNA SPORTS

Madrid, 31 mar (EFE).- El Gran Premio de Doha de MotoGP que se disputa este fin de semana bajo los focos del circuito de Losail, presume de ser una nueva batalla abierta entre los pilotos de Yamaha y los de Ducati, quienes han demostrado ser los más "en forma" en este inicio de campeonato.

La victoria del español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) no dejó lugar para la duda en lo que a planteamiento, estrategia y ejecución se refiere, fue una carrera casi perfecta en la que sólo falló, como suele ser en él, el momento de la salida, un momento que él mismo reconoce tiene que practicar más, pero que sigue sin interiorizar.

Maverick Viñales será el principal referente a batir, pero también el punto en el que fijarse para mejorar que tomarán como referencia tanto los pilotos como los ingenieros de Ducati, que una vez más demostró que tienen un "misil" que vuela bajo.

Sólo necesitan, en Ducati, una estrategia más efectiva que les permita conservar los neumáticos hasta final de carrera y que el pasado fin de semana les costó el peldaño más alto del podio.

Francesco "Pecco" Bagnaia le ganó la partida a su compañero en el equipo oficial, el australiano Jack Miller, que había sido el gran dominador de los test y de las jornadas de entrenamiento, pero que en carrera se "diluyó" por los problemas técnicos que seguro ahora querrá solventar con una actuación "contundente" en la que probablemente sólo le valga la victoria y, desde luego por moto, no es nada descabellada, como tampoco por su pilotaje.

La decisión de Ducati de dotar a su principal equipo independiente Pramac de las mismas "armas" que a los pilotos oficiales se mostró más que acertada y con el francés Johann Zarco como principal valedor, así quedó demostrada, si bien su compañero de equipo, el español Jorge Martín, debutante en la categoría, dejó claro su potencial pero también su juventud e inexperiencia en la máxima categoría del motociclismo mundial.

Además de Maverick Viñales, el francés Fabio Quartararo, su compañero de equipo en Yamaha, debiera ser otro de los pilotos a tener en cuenta en Doha si los problemas de los que adoleció el pasado fin de semana pasan a "mejor vida", algo que así debiera ser, por lo que el duelo Yamaha vs Ducati estaría servido en todo su esplendor.

Con ellos, aunque un paso por detrás al menos en lo que a velocidad punta se refiere, tendrán que estar una vez más los pilotos de Suzuki, que demostraron que la GSX RR es de las motos más equilibradas de la categoría, a pesar de esa falta de velocidad punta, pues plantearon su estrategia de carrera en reservar al principio para atacar en la segunda parte y les salió bien, aunque en el caso de Joan Mir se equivocó en la trazada de la última curva y Alex Rins "degolló" el neumático trasero antes de tiempo.

En cualquier caso tanto el campeón del mundo Joan Mir como Alex Rins serán dos pilotos a tener en cuenta.

Un paso más atrás, no demasiado lejos, pero esperanzados con el rendimiento de su RS-GP, están los ingenieros de Noale, que vieron como Aleix Espargaró cosechaba una séptima posición que podría parecer mediocre, pero la diferencia que registró el de Granollers respecto al vencedor Maverick Viñales, por debajo de los seis segundos, es el dato más significativo del paso adelante dado por la fábrica de Noale en la evolución de su prototipo.

Otro Espargaró, Pol, también deshizo todos los errores de entrenamientos con un buen resultado, para ser su primera carrera al manillar de la Repsol Honda RC 213 V, la octava posición se antoja esperanzadora, si bien el propio Pol Espargaró enumeró todos los errores cometidos y ello le permite ser conocedor de por dónde tiene que comenzar a enmendar la situación.

Evidentemente la octava posición es un puesto que no satisface en lo más mínimo al piloto de Repsol Honda y seguro que en esta "Segunda Oportunidad", intentará remediarlo.

Sorprendió, por su bajo rendimiento y los problemas habidos en carrera, el resultado conseguido por los italianos Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), que acabó fuera de los puntos cuando todo el mundo le veía en el podio como consecuencia de los graves problemas que arrastró durante toda la carrera con el amortiguador trasero de su moto, y también la discreta duodécima posición de Valentino Rossi, que había logrado una muy buena cuarta plaza de entrenamientos y, habitualmente, suele "crecer" en carrera.

Alex Márquez (Honda RC 213 V) e Iker Lecuona (KTM RC 16) buscarán enmendar los "ceros" por sendas caídas de su primera carrera en Catar y en el caso de Jorge Martín mejorar la decimoquinta posición que ocupó en su primera carrera en MotoGP con la Ducati Desmosedici GP21 de la escudería Pramac.