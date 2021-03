Netflix compra las secuelas de "Knives Out" en un acuerdo millonario

Fotografía de archivo del reparto de la película 'Knives Out', el 14 de noviembre de 2019. EFE/EPA/RINGO CHIU/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 31 mar (EFE).- Netflix producirá dos secuelas de la película "Knives Out", nominada en los últimos premios Óscar, tras imponerse en una subasta que la prensa especializada en Hollywood estima en más de 400 millones de dólares.

Según una exclusiva publicada este miércoles por el diario Deadline, el gigante del "streaming" estaría ultimando los detalles del millonario acuerdo, cuya cantidad exacta se desconoce, y por la que Daniel Craig repetirá en el papel protagonista.

También el director de la película original, Rian Johnson, tendrá el control creativo de ambas entregas.

"Knives Out 2" comenzará a rodarse este mismo verano en Grecia, aunque no está confirmado el regreso del reparto estelar al completo: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

Además de esta cinta, el plan de Netflix es contar con una tercera entrega que convierta la marca en una franquicia que sumar a su catálogo, ahora que debe competir contra otras plataformas como Disney+ y HBO Max, ambas con sagas rentables como Marvel, Star Wars o DC Comics.

Con 311 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, sobre un presupuesto de 40 millones, "Knives Out" se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más importantes del 2019.

Homenaje y parodia de las historias de Agatha Christie, la trama de "Knives Out" partía de la investigación sobre la muerte del patriarca (Plummer) de una adinerada familia.

La cinta recibió un 97 % de reseñas positivas en el agregador de críticas Rotten Tomatoes y logró una nominación al Óscar (mejor guion original para Rian Johnson) y tres candidaturas para los Globos de Oro: mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical para Daniel Craig y mejor actriz de comedia o musical para Ana de Armas.