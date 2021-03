México y Francia instan a salvaguardar derechos de las mujeres ante pandemia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participa en la clausura del foro Generación Igualdad México 2021 hoy, en el complejo cultural Los Pinos, en la Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez

Ciudad de México, 31 mar (EFE).- Los ministros de exteriores de México y Francia, Marcelo Ebrard y Jean-Yves Le Drian, coincidieron este miércoles en la necesidad de impulsar el feminismo y salvaguardar los derechos de las mujeres en medio de la pandemia en el Foro Generación Igualdad de ONU Mujeres, celebrado estos días en un México agitado socialmente tras brutales feminicidios.

"El llamado a la acción en este foro es una muy buena noticia para todas y todos, frente a nuevas dificultades e inmensa desigualdad social el camino es tomar ese impulso que encabeza el feminismo -y siempre lo ha hecho- para cambiar nuestras sociedades", expresó el canciller mexicano durante su intervención en el evento de clausura, que se realizó desde el complejo cultural Los Pinos.

En el mismo sentido, Le Drian, que envió un mensaje en video para el cierre del foro, insistió en la importancia del foro que, dijo, concluye con un mensaje muy "alentador" que deja el listón muy alto para la segunda parte de este evento, que tendrá lugar en París del 30 de junio al 2 de julio.

"La igualdad de género debe ser central en el nuevo multilateralismo, también porque los desafíos de hoy lastran en particular, y de forma particularmente injusta, a mujeres y niñas", indicó el político.

Foro Generación Igualdad -que concluyó este miércoles su primera parte- en donde se evaluaron los avances conseguidos hasta el momento en relación a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, un plan progresista para promover los derechos de la mujer.

De este foro se desprende una hoja de ruta que recoge los compromisos a los que se llegó para entregarla a París para que se avalen los compromisos y se establezca un plan de acción.

Por su parte, Ebrard rememoró cuando en 2007 se aprobó el derecho al aborto en la capital mexicana y habló de avances "increíbles" desde entonces. Aun así, concordó con que todavía falta mucho camino por recorrer.

Para esto, opinó su homólogo francés, hacen falta "compromisos concretos" que deberán cumplirse y traducirse en todos los ámbitos.

"Han pasado más de 25 años desde la Conferencia de Beijing y resulta urgente tomar nuevos compromiso de progreso para las mujeres y las niñas. Compromisos fuertes, a la altura de los desafíos que se nos plantean", dijo el ministro francés.

Le Drian también aprovecho para enviar su "solidaridad y apoyo" a las mujeres que siguen luchando por sus derechos en Turquía tras la salida de este país del Convenio de Estambul contra la violencia machista.

"Y tras la decisión de Turquía de retirarse del Convenio de Estambul, quiero mandar un mensaje de solidaridad y de apoyo a todas aquellas que siguen luchando por sus derechos en el país, dando muestra de un valor ejemplar. Su lucha es nuestra lucha", dijo el ministro francés.

REDISTRIBUCIÓN DE CUIDADOS

Del evento se desprenden una serie de compromisos por parte del Gobierno de México en relación a la reestructuración de los cuidados, un asunto que fue central durante el evento y con el que la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, animó a otros países a comprometerse.

Gasman dijo que el Gobierno de México consolidará una política nacional integral enfocada un sistema de cuidados que permita a la mujer tener más espacio para su desarrollo personal.

Además de impulsar la ejecución de la garantía del derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas y emprender una labor de concienciación sobre la importancia de la redistribución de cuidados.

En esta labor, el Gobierno estará acompañado y apoyado por ONU Mujeres México, cuya representante Belén Sanz dijo que tener un sistema nacional de cuidados "marcaría la diferencia", sobre todo en un contexto de pandemia y tras los estragos de la covid-19, al igual que recalcó la necesidad urgente de generar datos y estadísticas oficiales que permitan establecer rutas de actuación.

CONTEXTO COMPLEJO

La celebración de este evento internacional coincidió con un momento de gran agitación en el país latinoamericano, donde son asesinadas más de diez mujeres cada día y se registraron 970 feminicidios (asesinatos por razón de género) en 2020.

Unas elevadas cifras ante la que el Gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador parece no ser capaz de actuar con contundencia.

Además, el foro inició en medio de protestas por un reciente caso de violencia policial que causó la muerte de una salvadoreña y ha sido denunciado por organismos nacionales e internacionales y varios feminicidios que han conmocionado recientemente el país.

Como el de Wendy, una joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de aguas negras del central Estado de México. O la muerte de Nicole, una niña de siete años que vivía en el centro estado de Hidalgo y apareció en una presa después de una semana desaparecida.

Ello en medio de críticas por una aparente incapacidad de las autoridades mexicanas para poner fin a esta lacra y un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se autoproclama "humanista", pero no feminista.