México.- El partido Morena presenta varios recursos contra el INE de México por la retirada de la candidatura de Salgado

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El partido político Morena ha presentado varios recursos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) de México por la retirada de la candidatura de Salgado a gobernador del estado de Guerrero.



En concreto, Morena --partido del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador-- ha presentado cuatro recursos de apelación y 26 solicitudes de juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. No todos se orientan hacia la retirada de la candidatura de Salgado, sino también contra la del candidato de Morena a gobernador de Michoacán, Raúl Morón.



Mientras se desarrollan estos procesos, que se sumarán a los que cada candidato promoverá por su cuenta, Morena no sustituirá a ninguno de los candidatos sancionados, según ha informado el diario local 'La Jornada'.



El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha puntualizado en rueda de prensa que los candidatos tendrán "reuniones con militantes y simpatizantes" porque no pueden hacer campaña "como tal". Del mismo modo, ha pedido un proceso de juicio político en el Congreso de México contra los consejeros que retiraron las candidaturas si los recursos fallan. "Es decisión de nuestra bancada en la Cámara de Diputados, pero yo los exhortaría a que, si siguen este tipo de acciones, se meta ese juicio político", ha dicho.



En este contexto, ha criticado al INE, señalando que la institución "ya caducó". "Esta institución fue rebasada por el pueblo de México que quiere elecciones libres y transparentes, entonces o se actualiza esta institución o el pueblo de México se los va a reclamar", ha remachado.



El INE aprobó el viernes pasado retirar la candidatura de Salgado por presentar un informe de gastos de precampaña fuera de plazo. Ya había propuesto cancelar la candidatura por ese mismo motivo y por no reflejar en el informe en cuestión gasto alguno. La Comisión de Fiscalización del INE propuso también una multa de poco más de seis millones de pesos (algo más de 243.000 euros) a Morena por no informar sobre los gastos de los precandidatos a la gobernación: Adela Román, Pablo Almícar Sandoval y Luis Walton. Morena alegó que no ha hecho precampaña y acusó al INE de solicitar informes "indebidos".



La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".