Medios húngaros piden al Gobierno que no obstaculice informar sobre la COVID

Viktor Orban. EFE/EPA/Lukasz Gagulski/Archivo

Budapest, 31 mar (EFE).- Casi una treintena de medios independientes de Hungría piden hoy en una carta abierta al Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán que no obstaculice su trabajo sobre la pandemia y garantice a los periodistas poder informar sobre la situación real del coronavirus en el país.

Los 28 medios que han redactado la carta abierta denuncian que los periodistas no pueden trabajar en centros de sanidad y que no pueden entrevistar directamente a los trabajadores sanitarios.

Desde que estalló la pandemia hace un año, las autoridades han restringido el trabajo de los periodistas en los hospitales y prohibido que el personal sanitario hablase con la prensa, por lo que losmedios deben recurrir a fuentes médicas anónimas.

Entre los medios que han firmado la carta figuran, entre otros, los digitales Telex, Hvg y 24, revistas como Magyar Narancs y televisiones como ATV y RTL.

Según los firmantes, "la falta de informaciones tiene consecuencias graves" y es uno de los motivos por los que "se menosprecian los peligros de la pandemia".

En muchos países, entre ellos España, Alemania, Italia, Estados Unidos o Australia, "han reconocido la importancia de presentar el trabajo que se realiza en los hospitales", agrega el documento.

En una primera reacción, el secretario de Estado de Comunicación, Zoltán Kovács, rechazó las críticas y tildó a los medios de "portales de izquierdas" que difunden "información falsa" para desacreditar a la sanidad húngara.

"En los hospitales hay que curar y no filmar. El cuerpo operativo informa todos los días a la opinión pública", sostuvo Kovács.

Desde que estalló la pandemia, y con la excepción de los meses de verano del año pasado, los informes diarios del cuerpo operativo que coordina las labores de la lucha contra la pandemia se realizan de forma telemática, sin periodistas.

Aunque los medios pueden enviar sus preguntas antes de las ruedas de prensa, son los participantes quienes eligen cuáles responden.

"Consideramos de importancia fundamental que el Gobierno y el cuerpo operativo ofrezca informaciones reales", señalan los firmantes, que piden ruedas de prensa al aire libre, con la presencia de periodistas y que se autorice que trabajen en hospitales y centros de vacunación "respetando al máximo la dignidad humana de los trabajadores y pacientes".

Hungría es uno de los países más azotados por la tercera ola de la pandemia, con más de 300 muertos por día y con los hospitales saturados.

El Gobierno de Orbán ha sido criticado en repetidas ocasiones por distintas organizaciones de prensa por dificultar el trabajo de periodistas independientes.