Los detalles de la boda de Antonio Daid y Rocío Carrasco

25/03/2021



MADRID, 31 (CHANCE)



18 años tenía Rocío Carrasco cuando pronunció el 'Sí, quiero' delante de Antonio David y 20 éste último. Dos personas muy jóvenes que, probablemente no sabían lo que hacían, pero que se comprometieron sin tener claro ni si quiera las bases del amor o de un amor limpio y puro. Rocío Jurado no pudo hacer nada para frenar a los dos tortolitos y ante el embarazo de su hija, decidió dar por visto esta boda que significó un antes y un después en el panorama mediático. Te contamos todos los detalles de esta boda:



Rocío lució en su cuello una cruz que llevó su madre el mismo día de su boda con José Ortega Cano y es que a pesar del encaje del vestido, se dejaba ver esa joya que su madre le dio para que estuviera con ella en un día tan especial como ese. Además, la novia llevaba unas lentillas de color azul y unos pendientes de diamantes en forma de flor.



La ceremonia comenzó una hora más tarde de la que estaba prevista y es que los dos tortolitos, ante los nervios por uno de los días más importantes de su vida, debieron olvidar cambiar la hora a sus relojes la noche anterior por el horario de verano.



Fueron recibidos con cohetes y música, sintonía que ponía el grupo de Rocieros de Almonte mientras que cantaban '¿Por qué te llamas Rocío?'. Una actuación que consiguió que muchos invitados se emocionaran al ver a la hija de Rocío Jurado en uno de los días más importantes de su vida, pero sobre todo uno de los que le marcó años más tarde.



El traje de Rocío Carrasco lo firmó Antonio Aldón y estaba confeccionado en organza y tenía una sobrefalda de tres metros de largo, además le añadía una torera de seda y encaje tapaba sus hombres con un velo de tul. Además, la hija de la cantante llevaba un postizo de un metro de largo peinado en rabiosos bucles, elaborado con dos kilos de pelo natural originario de Perú y salpicado con perlas traídas especialmente de New York.