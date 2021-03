López Obrador dice que acusaciones de militarización "carecen de toda lógica"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece hoy martes su mensaje de los primeros 100 días del tercer año de Gobierno en Palacio Nacional de Ciudad de México. EFE/José Méndez

México, 30 mar (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que el protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas durante su Gobierno sea una militarización del país y dijo que las acusaciones en esa dirección "carecen de toda lógica".

"Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica, en su mayoría de la más elemental buena fe", aseveró el mandatario en el primer informe de gobierno trimestral de 2021.

Además, reconoció la participación de las secretarías de Defensa y Marina y su entrega, ya que sin ellas el país "no tendría los mismos resultados en seguridad, desarrollo y bienestar".

"No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los Derechos Humanos", añadió.

Por el contrario, dijo, en este nueva etapa "la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles".

Desde la llegada al poder de López Obrador, las Fuerzas Armadas cobraron protagonismo al participar en distintos proyectos y tareas encomendadas por el presidente.

Su participación incluye, entre otros, la construcción del nuevo aeropuerto de México o del Tren Maya, el transporte de las vacunas contra la covid-19 a todo el país, la edificación de sucursales del banco público de desarrollo y la realización de tareas de seguridad pública.

El mandatario destacó que esa participación "contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por la decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes".

Aseguró que su Gobierno no habría podido enfrentar la delincuencia, ni garantizar la seguridad de los ciudadanos con la extinta Policía Federal "que estaba casi podrida por entero" y destacó la creación de la Guardia Nacional, que ya cuenta con 100.000 agentes por todo el país.

López Obrador destacó que durante su gobierno se redujeron delitos como el robo de combustibles en un 95 % y los homicidios en 1,6 %, el robo de vehículos en un 40 % y el secuestro en un 38 %.

Subrayó que hubo baja "en casi todos los delitos del fuero común y fuero federal"

Sin embargo, el feminicidio creció en un 8,5 % "porque posiblemente no se clasificaba como ahora" y la extorsión aumentó en 21 %.

El Gobierno mexicano evitó cerrar 2020 con otro récord consecutivo de inseguridad, pero lo hizo en medio de la pandemia con una reducción de homicidios de apenas el 0,4 % frente a 2019, el año más violento en la historia contemporánea del país.

A inicios de año, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) presumió un reporte en el que registró 34.523 víctimas de homicidio doloso en 2020 frente a las 34.648 del año pasado.