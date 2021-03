Leve alivio mensual del desempleo en Alemania, pese al parón por la pandemia

Essen (Germany), 02/06/2020.- An exterior view of the Federal Employment Agency (Agentur fuer Arbeit) in Essen, Germany, 02 June 2020. The German Federal Employment Agency will publish the official figures on the German labour market for the month of May on 03 June. Experts expect a further increase in the number of unemployed, the number has already increased extraordinarily strongly from March to April by 308,000 to 2,644,000 as a result of the Coronavirus crisis. (Alemania) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 31 mar (EFE).- Las cifras de desempleo en Alemania reflejaron en marzo un leve alivio respecto al mes anterior, al situarse en 2,827 millones de personas, un descenso de 77.000 respecto a febrero, a pesar de las restricciones en la vida pública y aunque persiste el fuerte incremento del número de personas sin empleo en dato interanual.

Según las cifras difundidas hoy por el Agencia Federal de Empleo (BA), el dato de marzo supone un descenso de 77.000 desempleados respecto a febrero, pero de casi medio millón de personas más -concretamente, 492.000- frente al mismo mes del año anterior.

La tasa de desempleo se sitúa así en el 6,2 %, un descenso del 0,1 % respecto a febrero, mientras que hace un año el porcentaje era del 5,1 %.

"Se percibe una activación del mercado laboral, debida a factores estacionales y propia de la primavera", apuntó en un comunicado el presidente del BA, Detlef Scheele. Esa activación, aunque moderada, es especialmente destacable, teniendo en cuenta que persisten las restricciones en la vida pública y comercial, en medio del repunte continuado de los contagios.

En Alemania está el conjunto de la restauración, el ocio y la cultural cerrado desde noviembre; a esa situación se sumó en diciembre el comercio no esencial.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron a principios de mes prolongar las restricciones actuales hasta el 18 de abril. Contemplaron, sin embargo, algún alivio o posibilidades de reapertura de comercios no esenciales bajo estrictas medidas y allí donde la incidencia semanal no superase los 100 casos por 100.000 habitantes.

Esta tímida desescalada se ha visto frenada en la mayoría de los "Länder" -estados federados- tras el aumento continuado de la incidencia acumulada, que se sitúa ahora en una media nacional de 132,1 casos semanales por 100.000 habitantes.

EL PARACAÍDAS DE LA JORNADA REDUCIDA

Pese a esa situación y los persistentes efectos en el mercado laboral, se ha evitado una destrucción masiva de puestos de trabajo gracias a la fórmula del "Kurzarbeit" o jornada reducida -régimen según el cual el Estado asume hasta el 87 % del sueldo el empleado afectado-.

Según el último balance de la BA, correspondiente a enero, unos 2,85 millones de personas están actualmente en situación de jornada reducida. El Gobierno alemán articuló este mecanismo en cuanto fue preciso aplicar el primer parón en la vida pública, económica y comercial, hace un año.

Inicialmente se contempló un marco de medio año, pero luego se han ido aprobando sucesivas prórrogas.

La cifra actual supone un claro descenso respecto al máximo nivel, alcanzado en abril del año pasado, en la primera oleada de restricciones, en que las empresas alemanas llegaron a solicitar ese mecanismo preventivamente para seis millones de trabajadores.