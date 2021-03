La predisposición genética juega papel importante en la psoriasis

ARCHIVO - La psoriasis se evidencia frecuentemente por zonas rojizas de la piel, de reflejos plateados, que forman escamas. Foto: Arno Burgi/dpa

El desarrollo de la psoriasis tiene que ver con una cuestión de predisposición genética. Esta representa el mayor factor de riesgo, según explica el Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención en Salud de Alemania (IQWiG) en el portal gesundheitsinformation.de. Sin embargo, la psoriasis de ninguna manera se manifiesta en todas las personas que poseen esta predisposición. De acuerdo con la Asociación Alemana de Psoriasis, los factores que acaban desencadenando la enfermedad han sido investigados hasta ahora solo parcialmente. Según indica IQWiG, no existen test confiables que pronostiquen si se desarrollará una psoriasis, una enfermedad que tampoco se puede prevenir. De acuerdo con los datos brindados por los expertos, en Alemania se estima que alrededor del dos por ciento de la población sufre una psoriasis, o alrededor de 1,5 millones de personas. Frecuentemente la enfermedad aparece en la pubertad o por primera vez entre los 40 y los 50 años. En su forma más difundida, la psoriasis vulgaris, la piel enrojece y se forman protuberancias que brillan y se escaman. Los estímulos desencadenan brotes Esta enfermedad no contagiosa suele presentarse en brotes. De acuerdo con IQWiG, a veces sus síntomas son especialmente fuertes y molestos, pero luego hay etapas durante las cuales no se padecen problemas cutáneos. Estímulos como las quemaduras de sol, las duchas calientes, los arañazos o los tatuajes, así como el estrés, la nicotina y el consumo de alcohol, por ejemplo, pueden desencadenar brotes. En algunas personas, la psoriasis se presenta de manera extendida y de forma prolongada. Por lo general, resulta imprescindible un buen cuidado de la piel para las personas afectadas. En el caso de pacientes con psoriasis leve, apunta el instituto, por lo general alcanza con frotar pomadas con principios activos especiales. En casos de formas intermedias o graves también pueden tomarse medicamentos y aplicarse inyecciones, a la vez que es factible considerar fototerapia. La psoriasis no puede curarse de manera definitiva. dpa