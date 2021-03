La patronal de Nicaragua pide a Ortega "restablecer los derechos ciudadanos"

El Cosep demandó “al Gobierno la urgencia de cumplir con los acuerdos del 27 y 29 de marzo (firmados entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representantes de Ortega). EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 31 mar (EFE).- El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua, pidió este miércoles al Gobierno del presidente Daniel Ortega que libere a los opositores encarcelados y "restablezca los derechos ciudadanos", en una declaración pública en la que recordó que son compromisos adquiridos por el mandatario desde 2019.

El Cosep demandó “al Gobierno la urgencia de cumplir con los acuerdos del 27 y 29 de marzo (firmados entre la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y representantes de Ortega), los cuales se refieren a: La liberación definitiva de todos los presos políticos, (y el) restablecimiento de derechos y garantías ciudadanas”.

La captura de opositores y la suspensión de los derechos constitucionales son prácticas de Ortega, según organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que se recrudecieron durante el levantamiento popular contra el presidente en 2018.

El compromiso firmado por los representantes de Ortega garantizaba el inicio de una solución al conflicto interno, sin embargo, el Cosep insistió en que el mandatario no cumplió con lo acordado.

“Estos acuerdos no solo han sido incumplidos por el Gobierno, por el contrario, se ha instaurado un Estado policial y marco de represión que no permite el ejercicio de los más elementales derechos sociales y políticos”, destacaron los empresarios.

El Cosep también hizo referencia a las elecciones generales de noviembre próximo, en las que Ortega buscará la reelección.

Al respecto, la patronal lo llamó a realizar “reformas electorales de amplio consenso con la sociedad civil y los partidos políticos, como condición para poder aspirar a elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas, y que sea a través del voto popular, por las vías cívica, pacífica y democrática, que se defina el futuro inmediato del país”.

“El Gobierno debe comprender que mientras siga habiendo represión, asedios y detenciones arbitrarias (contra) los ciudadanos que disienten, no habrá estabilidad ni cohesión social, y mientras no haya estabilidad económica, seguirán cerrando empresas y generándose desempleo”, puntualizó el Cosep.

La economía de Nicaragua ha reflejado crecimientos económicos negativos desde 2018, como producto de la crisis local, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó al menos 328 muertos en ese año, mientras que un total de ente 115 y 125 opositores siguen encarcelados.

Según la CIDH, Ortega, quien ha reconocido 200 muertos y se dice víctima de un “golpe de Estado fallido”, el Gobierno de Nicaragua es responsable de “crímenes de lesa humanidad.