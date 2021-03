La industria manufacturera china se recupera en marzo

Varios empleados trabajan en una fábrica de ensamblaje de minivans en Qingdao (China). EFE/YU FANGPING/Archivo

Shanghái (China), 31 mar (EFE).- La industria manufacturera china experimentó en marzo un avance de 1,3 puntos en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en los 51,9 enteros.

Esta marca iguala a la de diciembre de 2020 y se sitúa, por el momento, como la más alta del año tras el 51,3 de enero y el 50,6 de febrero.

En este índice, publicado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.

El dato supera lo previsto por los analistas, que esperaban que el PMI manufacturero se situase en los 51 puntos o ligeramente por encima.

Así pues, marzo marcó el decimotercer mes consecutivo de recuperación para el sector tras el desplome de febrero del año pasado, cuando la industria sufrió un parón por el coronavirus incluso peor que el registrado durante los peores momentos de la crisis financiera de 2008.

En el desglose por tamaño, las grandes empresas avanzaron 0,5 puntos hasta los 52,7, mientras que la recuperación fue mayor par las medianas -sumaron 2, hasta los 51,6- y, sobre todo, para las pequeñas, que salieron de la zona de contracción al situarse en los 50,4 enteros, 2,1 más que en el mes anterior.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, tan solo el de provisiones de materias primas se situó por debajo de los 50 puntos, mientras que el de tiempo de entrega para proveedores alcanzó precisamente esa marca, lo que supone que su actividad se mantuvo sin cambios con respecto al mes anterior.

Por su parte, los de producción, nuevos pedidos y empleo experimentaron un avance en marzo.

EL SECTOR NO MANUFACTURERO SE DISPARA

Si el PMI manufacturero superó las expectativas en el tercer mes del año, el no manufacturero lo hizo todavía más al dispararse 4,9 puntos hasta los 56,3, su mejor marca desde noviembre de 2020 (56,4, la mayor cota de ese año).

Los rebrotes de la covid registrados en las primeras semanas de 2021 habían tirado por tierra la tendencia alcista en el indicador, cayendo del 55,7 de diciembre al 52,4 en enero y, todavía más, al 51,4 en febrero.

Pese a la ralentización de la actividad, que dejó el PMI manufacturero en su zona más baja desde marzo de 2020, en febrero el índice que mide la confianza de las empresas del sector en el desarrollo futuro de su mercado se había disparado ante el control de los rebrotes.

En la última lectura, ese medidor cayó 0,3 puntos pero siguió marcando la confianza del sector en el futuro al situarse en los 63,7 puntos.

En marzo, los negocios de la construcción tuvieron un desempeño superior (62,3 puntos) al del sector servicios (55,2).

El índice integral de producción del PMI, la radiografía combinada de las industrias manufacturera y no manufacturera, aumentó 3,7 puntos hasta los 55,3, su mejor marca desde noviembre del año pasado.