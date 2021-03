La Fiscalía de Colombia imputará al exgobernador y presidenciable Sergio Fajardo

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

Bogotá, 31 mar (EFE).- La Fiscalía colombiana imputará al exgobernador del departamento de Antioquia (noroeste) Sergio Fajardo por las supuestas irregularidades en un contrato de sustitución de préstamos firmado en 2013 entre su administración y el Banco CorpBanca.

Fajardo, también excandidato presidencial y posible aspirante nuevamente en las elecciones de 2022, será imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El contrato en cuestión, según explicó hoy la Fiscalía en un comunicado, implicó el desembolso de 77 millones de dólares "para realizar sustitución de deudas con otros bancos" en 2013 cuando el dólar costaba 1.926 pesos colombianos, mientras que en la actualidad supera los 3.600 pesos.

Los análisis de la policía judicial "evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera" ni "existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario".

Por esa supuesta irregularidad, "la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos" colombianos.

"Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos", detalló la Fiscalía.

Fajardo fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, y previamente fue alcalde de Medellín, la capital regional, entre 2004 y 2007.

Según la Fiscalía, "el exgobernador Fajardo, además de jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito".

Por lo tanto, señaló la Fiscalía, Fajardo "tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato".

Por los delitos imputados, cuya investigación se inició en el 2015, la Fiscalía no solicitará medida de aseguramiento en contra del exgobernador.

El anuncio de la Fiscalía fue criticado por diversos sectores que consideran política la medida contra Fajardo dado que en todas las encuestas figura como una carta de la centro-izquierda para las presidenciales del año próximo.

"Es tan político y precario el pronunciamiento de la Fiscalía que habla de un peculado a favor de Corpbanca, a quien no lo llaman a imputación. Es un acto politiquero de frente", manifestó el jurista Francisco Bernate en su cuenta de Twitter.