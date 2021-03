Kassel premia a la cubana Tania Bruguera con el galardón Arnold Bode

La artista cubana Tania Bruguera. EFE/J.Casares/Archivo

Berlín, 31 mar (EFE).- El Ayuntamiento de Kassel ha concedido a la artista cubana Tania Bruguera y a su Instituto Internacional de Artivismo "Hannah Arendt" (Instar) el premio Arnold Bode, fundador de la exposición internacional Documenta, que se celebra cada cinco años en esa ciudad alemana.

El galardón está dotado con 10.000 euros y "honra trabajos y logros destacados y relevantes a largo plazo", según la fundación Arnold Bode.

"El colectivo INSTAR en torno a la artista Tania Bruguera apuesta por los procesos de transformación democrática con medios artísticos y discursivos", destacó Susanne Völker, responsable de Cultura del Ayuntamiento de Kassel, que está en el estado de Hesse (centro-norte)

"El compromiso con la convivencia justa y legalmente segura es uno de los discursos (artísticos) más relevantes de nuestro tiempo", agregó Völker en un comunicado, donde se indica que este año, el dinero del premio será financiado a partes iguales por Kasseler Sparkasse y Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.

"El momento y la forma en que se llevará a cabo la ceremonia de entrega de premios, dependiendo del curso de la pandemia, se decidirá en una fecha posterior", agregó.

INSTAR y Bruguera participarán en la próxima edición de la Documenta, `prevista en 2022, y, según el Patronato de la Fundación Arnold Bode, "el reconocimiento asociado al premio a su arriesgada labor no puede sobrestimarse como un impulso motivador para los artistas".

INSTAR es un proyecto de Bruguera enfocado a la alfabetización cívica de grupos sociales de distintos espectros políticos y niveles de educación de la sociedad cubana que busca reflexionar sobre conceptos como democracia, derechos humanos y lucha por la justicia social.

La Fundación Arnold Bode está formada por una colección de obras de arte con la que los artistas de la Documenta obsequiaron al "padre" de la exposición en 1975, cuando cumplió 75 años.

La institución fue lanzada por la ciudad de Kassel en 1978, un año después de la muerte de Bode y su propósito es promover el arte y la cultura, en particular otorgando el Premio Arnold Bode.

El premio se otorga a artistas desde 1980, inicialmente de forma anual y desde 1987 cada dos años, pero obligatoriamente en un año en el que se organice la Documenta, en reconocimiento a sus logros destacados en el arte contemporáneo.

La participación en Documenta, explica la Fundación, no es un requisito previo, pero tener el "nivel" de Documenta es el criterio para la toma de decisiones al respecto del premio, que suele ser entregado en la asociación artística de Kassel y, si es posible, como parte de una exposición con obras del premiado.