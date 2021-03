Juez de Panamá ordena retener dinero a Odebrecht por dejar de pagar una multa

El fallo del juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Héctor Zarzavilla Pérez, se dio en una audiencia de control pecuniario tras el acuerdo de pena de Colaboración Eficaz pactado entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y Odebrecht" en el 2017. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Panamá, 31 mar (EFE).- Un juez de Cumplimiento de Panamá ordenó este miércoles al Gobierno retener más 35 millones de dólares y cobrar un interés del 5 % a Odebrecht por haber dejado de pagar en 2019 y en 2020 la parte correspondiente de la multa de 220 millones de dólares, que se le impuso por una trama de sobornos en el país centroamericano.

El fallo del juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Héctor Zarzavilla Pérez, se dio en "una audiencia de control pecuniario tras el acuerdo de pena de Colaboración Eficaz pactado entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y Odebrecht" en el 2017, informó un comunicado del Órgano Judicial.

Tras escuchar a las partes, el juez "decidió que se oficie al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que haga efectiva la retención 35.048.512,48 dólares correspondiente al no pago de la multa de los años 2019 y 2020, incluyendo el 5 % por morosidad sobre el monto adeudado".

"Los dineros retenidos deben ingresar en un tiempo prudente, no mayor de treinta días, a las cuentas del Tesoro Nacional, tal como lo establece la norma", de acuerdo con la información judicial.

En enero pasado, la Fiscalía panameña dijo que llevaría a los tribunales el asunto del impago de la multa por parte de Odebrecht.

Una fuente de la constructora argumentó entonces que el Estado panameño le debía a esa fecha 108 millones por el pago de obras que está realizando actualmente.

Según la fuente, la empresa ya había establecido contactos formales con el MEF para que se descontaran de los 108 millones lo adeudado por concepto del pago anual de la multa.

La investigación del caso Odebrecht en Panamá concluyó en octubre de 2020 con un centenar de imputados, pero ningún sentenciado hasta ahora pues el juicio no ha comenzado.

Entre los imputados por el delito de blanqueo en el caso Odebrecht están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), acusado de cobrar coimas de la empresa, y el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), acusado de haber recibido de la constructora financiación ilícita para sus campañas electorales.

El capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI) indicó en un documento que también están imputados familiares de los expresidentes, varios exministros y exfuncionarios de los gobiernos de Varela, Martinelli y de Martín Torrijos (2004-2009).

También alertó que el juicio podría extenderse por años dada la cantidad de imputados y sus abogados, unas 180 personas, lo que hará complejo el proceso de notificación y de celebración de la audiencia preliminar, en la que se requiere la presencia de todos los involucrados.