Juegos Olímpicos serían la ‘burbuja covid’ más grande del mundo

(Bloomberg) -- Los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio han sobrevivido al aplazamiento, a una montaña de escándalos y a la mala publicidad. Sun embargo, el verdadero desafío está por llegar: cómo llevar a cabo el evento deportivo más grande del mundo de manera segura en medio de una pandemia.

Cuando comiencen los juegos el 23 de julio, el covid-19 seguirá siendo una realidad global. Incluso con la decisión de excluir a los espectadores extranjeros, más de 60.000 atletas, entrenadores, personal del equipo nacional, medios de comunicación y otros trabajadores esenciales convergerán en Tokio desde más de 200 países, cada uno con diferentes tasas de transmisión, vacunación y variantes virales.

“Según el número de personas que llegan y la prevalencia de la enfermedad en todo el mundo, los Juegos Olímpicos podrían convertirse en un evento de gran propagación que provoque una gran cantidad de contagios, además de propagarse internacionalmente a medida que las personas regresen a casa”, dijo Spencer Fox, investigador asociado de la Universidad de Texas en Austin que se especializa en modelos de enfermedades infecciosas. “Las precauciones que tienen son excelentes, pero nunca se puede reducir por completo la probabilidad de infecciones”.

Los organizadores se basan en una serie de seis “libros de tácticas” con reglas que detallan cómo los participantes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pueden competir, moverse y socializar, con el fin de gestionar los riesgos de lo que será la burbuja covid más grande del mundo. Si bien los involucrados en los juegos estarán algo aislados del público japonés, Tokio ha descartado el uso de dos principios básicos de contención: cuarentenas y vacunas. Sin ellos, los expertos dicen que los contagios podrían extenderse.

Si lo hace, los Juegos Olímpicos no solo podrían convertirse en el sitio de un brote considerable que se propague a Japón, sino que podrían convertirse en un caldero de variantes novedosas reunidas en todo el mundo. El riesgo es que los atletas puedan llevarlos a casa, lo que podría alimentar la pandemia.

Si bien Japón ha experimentado tasas de transmisión mucho más bajas en comparación con otras naciones desarrolladas, su campaña de vacunación apenas está comenzando, meses detrás de lugares como el Reino Unido, Estados Unidos e incluso otras partes de Asia. Incógnitas, todavía hay muchas, incluida la cantidad exacta de personas que vendrán a Japón, y los organizadores aún no han decidido cuántos espectadores nacionales podrán ingresar a las sedes.

Dependiendo de cómo se desarrollen las tasas de contagio, todavía existe la posibilidad de que se adopten medidas más estrictas, y la versión final de los libros con las medidas de seguridad se entregará en junio.

“La situación que rodea al coronavirus cambia constantemente, y esperamos que los esfuerzos del Gobierno, la ciudad de Tokio y otras partes interesadas ayuden a mitigar la propagación de contagios”, dijo Tokio 2020 en un comunicado enviado por correo electrónico.

