Japonesa Osaka sufre primera derrota en 13 meses en los cuartos de Miami

La japonesa Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, sufrió su primera derrota en más de un año al caer este miércoles en dos sets ante la griega Maria Sakkari en los cuartos de final del Abierto de Miami.

Sakkari, sembrada número 23, tuvo una actuación implacable al doblegar a la japonesa por un contundente 6-0 y 6-4 en solo una hora y nueve minutos de juego en la pista principal del Hard Rock Stadium.

La griega enfrentará en semifinales de este torneo WTA 1000 a la ganadora del cruce del miércoles entre la canadiense Bianca Andreescu y la española Sara Sorribes.

Osaka, que en febrero ganó su cuarto Grand Slam en el Abierto de Australia, ya no podrá arrebatar en Miami el número uno mundial a la australiana Ashleigh Barty, que jugará la otra semifinal ante la ucraniana Elina Svitolina.

La japonesa reconoció que el deseo de extender su racha de 23 victorias consecutivas pudo afectarle ante Sakkari.

"Tal vez sin quererlo eso me presionó. Pero, aunque lo haya hecho, debería ser capaz de superarlo", afirmó.

Osaka, que hasta ahora no había alcanzado los octavos en Miami, se despidió del torneo sin encontrar sus mejores sensaciones, con dos partidos ganados a la australiana Ajla Tomljanovic y la belga Elise Mertens.

"Ahora mismo no sé qué puedo aprender de esta derrota", dijo Osaka. "Siento que no he jugado bien en todo el torneo. Mentalmente es muy difícil para mí jugar contra tenistas de gran calidad con lo que siento como un tenis de baja calidad".

La número dos mundial, de 23 años, se vio totalmente superada en el primer set por la energía de Sakkari, una feroz competidora que en los octavos había levantado seis pelotas de partido ante la estadounidense Jessica Pagula.

"Por supuesto que ganar después de seis puntos de partido en contra te da mucha confianza", recalcó la griega. "Llegué a este juego sintiéndome muy bien con mi tenis y me divertí".

El servicio de Osaka, una de sus mejores armas, le dio problemas desde el arranque en medio del fuerte calor y humedad del mediodía de Miami.

Sakkari le rompió el saque en sus dos primeras oportunidades, la segunda con un juego en blanco, y se metió el primer set en el bolsillo por un asombroso 6-0 en apenas 20 minutos.

El juego de la japonesa solo podía ir a mejor en la segunda manga y consiguió romperle rápidamente el saque a la griega para adelantarse 2-0.

Con más precisión en sus golpes, Osaka lanzó un grito de rabia al colocarse en ventaja 3-0 y avistar el set de desempate.

Sin embargo, Sakkari no quería darle esa opción a la jugadora más en forma del circuito y rompiendo en otras dos ocasiones el errático servicio de Osaka logró remontar el set y rematar a la japonesa, que mostraba gestos de abatimiento en los últimos puntos.

"No creo que haya sido el mejor tenis de mi vida", dijo Sakkari. "Creo que ejecuté muy bien nuestra estrategia e hice lo que tenía que hacer".

En la categoría de dobles, la pareja formada por la argentina Nadia Podoroska y la francesa Caroline García cayó en los cuartos de final ante las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara por 6-3 y 6-2.

- Joven italiano Sinner a semifinales -

En la rama masculina del Abierto, Masters 1000 de ATP, el joven tenista italiano Jannik Sinner (21º) logró su boleto a las semifinales al derrotar al kazajo Alexander Bublik (32º) por 7-6 (7/5) y 6-4

"No eres humano. Tienes como 15 años y juegas así", bromeó Bublik al felicitar en la red a Sinner, que hizo una exhibición de juego y carácter a sus apenas 19 años.

El italiano jugará contra el vencedor de la otra eliminatoria de cuartos del miércoles entre el ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado, y el español Roberto Bautista (7º).

El jueves, el estadounidense Sebastian Korda enfrentará al ruso Andrey Rublev y el griego Stefanos Tsitsipas al polaco Hubert Hurkacz.

-- Resultados del miércoles en el Abierto de Miami:

- Hombres

Cuartos de final

Jannik Sinner (ITA/N.21) derrotó a Alexander Bublik (KAZ/N.32) 7-6 (7/5), 6-4

- Mujeres

Cuartos de final

Maria Sakkari (GRE/N.23) derrotó a Naomi Osaka (JPN/N.2) 6-0, 6-4

gbv/gfe