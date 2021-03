Industria publicitaria tiene una alternativa a cookies de Google

(Bloomberg) -- Los anunciantes digitales están impulsando una alternativa a las cookies web que compite con una propuesta de Google, el último esfuerzo de la industria para adaptarse a las nuevas restricciones sobre cómo se utilizan los datos personales en línea.

Un grupo de ejecutivos de publicidad y abogados proporcionaron el miércoles detalles de un identificador anónimo que permite a las personas controlar qué anuncios ven en la web. La tecnología, llamada SWAN, cuenta con el apoyo de compañías de tecnología publicitaria que incluyen a PubMatic Inc., OpenX y Zeta Global Corp.

Ahora hay un período de 60 días para comentarios públicos en el que los vendedores, editores y otros en la industria pueden probar el sistema antes de que se lance en el verano.

Google remeció al sector cuando anunció el año pasado sus planes para eliminar las cookies de terceros que utilizan los anunciantes para seguir a los usuarios y medir el rendimiento de las campañas de marketing digital. La medida está siendo examinada por reguladores antimonopolio.

La eliminación de las cookies de terceros deja un vacío que SWAN puede suplir y “abordar los problemas que todos vemos con el uso ilimitado” de los datos para publicidad, dijo James Rosewell, un empresario tecnológico que ayudó a fundar el proyecto a principios de 2020. Lo describe como una nueva utilidad para editores y anunciantes que no quieren depender de Google.

El nuevo plan de Google, conocido como FLoC, reemplaza cookies de terceros con un sistema que pone a los usuarios en grupos, o cohortes, en función de intereses comunes. Los usuarios pueden optar por no participar.

SWAN funciona de manera diferente. Cuando las personas visitan por primera vez un sitio web en la red SWAN, se les pedirá que den su consentimiento a todas las editoriales que utilizan SWAN para mostrarles anuncios. Los anuncios personalizados son una opción, pero no son obligatorios. Las preferencias de los usuarios se almacenan en el registro de la red SWAN y se comparten con otros participantes de la red para que el acceso de las personas al contenido en línea continúe sin interrupciones. Las personas pueden cambiar las preferencias en cualquier momento en cualquiera de los sitios web y eso se actualizará automáticamente para todos los sitios en la red SWAN.

