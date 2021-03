Indonesia.- Localizada la grabadora de voces en cabina del avión siniestrado en enero en Indonesia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Indonesia han anunciado este miércoles el hallazgo de la grabadora de voces en cabina (CVR) del avión siniestrado en enero cerca de la isla de Java, suceso que se saldó con más de 60 muertos.



El ministro de Transportes indonesio, Budi Karya Sumadi, ha indicado que la localización de la CVR tuvo lugar durante la jornada del martes y ha subrayado que este hallazgo permitirá avanzar las investigaciones sobre lo sucedido con el vuelo SJ182 de la aerolínea Sriwijaya Air.



Así, ha destacado que el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSC) "ha obtenido mucha información" de la otra 'caja negra' del aparato y ha argüido que "se logrará algo más completo en combinación con lo que ocurrió en la cabina, principalmente la conversación entre el piloto y el copiloto".



"Hemos informado al presidente (Joko Widodo) y la enviaremos próximamente al NTSC. Esperamos que el NTSC lleve a cabo una investigación detallada sobre la información obtenida en la CVR", ha señalado el ministro, tal y como ha recogido la agencia indonesia de noticias, Antara.



Por su parte, el presidente del NTSC, Soerjanto Tjahjono, ha confirmado el hallazgo de la CVR y ha adelantado que "llevará entre tres días y una semana descifrar los datos". En este sentido, ha apuntado que sería "extremadamente difícil" determinar las causas sin esta información, según la agencia alemana de noticias DPA.



Los investigadores indicaron en sus conclusiones preliminares, publicadas en febrero, que el aparato presentaba fallos en su sistema de aceleración automática, al tiempo que dieron cuenta de una serie de "anomalías" que ya habían requerido de arreglos en el pasado.



El avión, un Boeing 737-500 de la compañía Sriwijaya Air, tenía problemas en los aceleradores de los motores tanto izquierdo como derecho, hasta el punto de que en el caso de este último "no se movía en absoluto, estaba atascado", según un portavoz del NTSC, Nurcahyo Utomo.



Sin embargo, los investigadores no pudieron podido determinar que esto fuese la causa del siniestro. El informe completo no se conocerá en principio hasta principios de 2022.



El siniestro fue el tercero sufrido por una aerolínea indonesia desde 2014, cuando un avión de AirAsia Indonesia se estrelló en el mar de Java con 162 personas a bordo el 28 de diciembre. En octubre de 2018, un Boeing 737 MAX de Lion Air cayó en el mismo mar con 189 pasajeros y tripulantes.