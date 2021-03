Humala y De Soto chocan en la segunda jornada del debate en Perú

Los candidatos a la presidencia de Perú, de izquierda a derecha Hernando de Soto (Avanza País), Andrés Alcántara (Democracia Directa), Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), Pedro Castillo (Perú Libre) y Daniel Urresti (Podemos Perú), participan hoy en la segunda fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones 2021 en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda

Lima, 30 mar (EFE).- El expresidente Ollanta Humala y el veterano economista Hernando de Soto participaron este martes, junto a otros tres candidatos, en la segunda jornada del debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de los comicios generales del próximo 11 de abril en Perú.

Tanto Humala como De Soto expusieron sus propuestas con mayor detalle e intercambiaron alusiones directas, en una confrontación en la que otro aspirante, el exministro del Interior Daniel Urresti, también buscó remarcar su experiencia en la función pública.

Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, aseguró a sus compatriotas que tiene "la experiencia para garantizar" que puede "vencer al covid, recuperar la economía del empleo y la educación".

De Soto, por su parte, propuso la participación de la ciudadanía para evitar la corrupción y afirmó que entre sus propuestas está "liberar" los recursos y unificar a su país.

CHOQUE POR SEGURIDAD CIUDADANA

Durante el debate, Humala afirmó que el gran problema de seguridad ciudadana que afronta su país "no es la Policía" y dijo que "para ser presidente hay que saber convocar a la ciudadanía".

De Soto señaló, por su parte, que en un eventual gobierno suyo se pondrá "control a las personas que vienen de afuera, a las personas que son delincuentes".

Sin embargo, Humala aseguró que el plan de Gobierno del economista consta de solo dos hojas y recordó que él estuvo como militar en las zonas de combate al grupo subversivo Sendero Luminoso mientras De Soto estaba "paseando por el mundo".

En respuesta, el economista le preguntó si había sido tan importante en esas tareas por qué nunca es mencionado "como gran enemigo" por "Sendero y los delincuentes".

RETIRADA DE UN CANDIDATO

El debate de este martes tuvo un inicio accidentado luego de que el candidato José Vega Antonio, del partido ultranacionalista Unión por el Perú (UPP), leyó en el estrado un breve pronunciamiento para anunciar que no iba a participar en la exposición.

"Nos retiramos de este debate que no garantiza la democracia", afirmó Vega.

El candidato, actual legislador por UPP, recordó que el año pasado promovió la destitución por el Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) y aseguró que candidaturas como la suya, que figuran en los sondeos con muy poco apoyo popular, han sido "ninguneadas" por los medios de comunicación.

TRES JORNADAS DE DEBATE

Además de Humala, De Soto y Urresti, durante esta jornada también participaron Pedro Castillo, del partido izquierdista Perú Libre, y Andrés Alcántara, del partido nacionalista Democracia Directa.

Este miércoles, la tercera y última jornada de debate será protagonizada por Yohny Lescano, quien encabeza los sondeos de opinión, Julio Guzmán, Rafael López Aliaga, Daniel Salaverry, Rafael Santos y Ciro Gálvez.

Ante la postulación de 18 candidatos, el debate previo a las elecciones peruanos fue dividido en tres jornadas, que comenzaron el lunes con las exposiciones de Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, George Forsyth, Alberto Beingolea, César Acuña y Marco Arana.

A dos semanas de los comicios generales peruanos, los sondeos de opinión indican que Lescano encabeza la intención de voto, seguido por un pelotón de otros cinco candidatos, entre los que están Mendoza, Forsyth, Fujimori, López y De Soto.