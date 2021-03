Estos son los detalles de la relación entre Isaac y Lucía

01/04/2021 ISAAC Y MARINA EN EL PLATÓ DEL DEBATE DE 'LIDLT'. MADRID, 1 (CHANCE) El otro día nos quedamos a cuadros cuando oímos de la boca de Lucía que se había enrollado con Isaac durante este tiempo, algo de lo que se enteraba Marina en directo y lo que consideraba una traición en toda regla. Hoy, han estado los tres en platós y han hablado de este triángulo amoroso con detalles, pero lo cierto es que nos hemos quedado sin entender cómo ha surgido esta historia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



El otro día nos quedamos a cuadros cuando oímos de la boca de Lucía que se había enrollado con Isaac durante este tiempo, algo de lo que se enteraba Marina en directo y lo que consideraba una traición en toda regla. Hoy, han estado los tres en platós y han hablado de este triángulo amoroso con detalles, pero lo cierto es que nos hemos quedado sin entender cómo ha surgido esta historia.



Isaac confesaba que con Marina: "Hemos estado muy bien, viviendo juntos incluso, pero un día sentí la necesidad de estar solo y que pase un poco de tiempo con mi familia y demás. Ella se va a Sevilla y yo me voy a Madrid, aquí coincido con Lucía que tenía que grabar cosas... y luego fuimos al hotel" y ha añadido: "Me acosté con ella en Madrid y en Cádiz. En Madrid fueron dos besos solamente, me siento súper a gusto con ella".



Nagore ha confesado en directo que Isaac le ha contado a personas del equipo que la noche que pasan en Cádiz los tres, cuando Marina se queda dormida, los otros dos aprovechan y mantienen relaciones sexuales. Lo peor ha sido cuando Fani ha entrado en escena y ha confirmado la información de la colaboradora porque a ella se lo contó la propia Lucía.