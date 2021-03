Desconecta.- Con siete años, esta niña hace una demostración de sus habilidades autodidactas para doblar la ropa

31/03/2021 Con siete años, esta niña hace una demostración de sus habilidades autodidactas para doblar la ropa. MADRID, 31 mar. (EDIZIONES) Bella Thompson, de Saskatchewan (Canadá), tiene solo siete años y, a pesar de su corta edad, destaca poniendo en práctica una habilidad que ha aprendido de forma autodidacta: doblar la ropa. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - KYLACT



Bella nació con una inmunodeficiencia combinada grave, la enfermedad de Hirschsprung, y una forma de enanismo. Debido a ello, la pequeña ha pasado la mayor parte de su vida en un hospital - más 800 días-, donde ha tenido que someterse a más de 21 cirugías, entre ellas un trasplante de médula ósea. Ahora se encuentra a la espera de un trasplante de intestino.



A pesar de todo, Bella, cuya historia es conocida en redes sociales a través del perfil de Instagram de su madre, es una niña que destaca por su alegría y su felicidad perennes.



Su madre, Kyla Thompson, de 38 años, comparte en redes sociales desde hace un tiempo todos los avances en las enfermedades de su hija, así como pequeños fragmentos de su vida cotidiana.



Una de esas escenas es esta en la que Bella hace una demostración de su habilidad para doblar la ropa mientras dobla un pijama de su hermano pequeño.



https://www.youtube.com/watch?v=HWxKk3xTDLw



En cuanto Kyla puso el cesto de la colada sobre la mesa, Bella le preguntó si podía ayudarle a doblarlo. Cuando le dijo que sí, decidió grabarla mientras lo hacía, pensando en que a The Folding Lady en TikTok le gustaría verlas.



"Bella tiene maña para doblar la ropa teniendo en cuenta que es una niña de siete años y es totalmente autodidacta, dobla la ropa a su manera", dijo su madre a Caters.



Además de poder ver estas pequeñas anécdotas y ver el avance de sus enfermedades, el perfil de Instagram de Kyla sirve también de inspiración para muchos. De hecho, ese es el objetivo con la que su madre creó el perfil.



"Quiero mostrar lo positivo porque pasa por muchas dificultades médicas y se termina recuperando", dijo su madre a Good Morning America.



"Muchos adultos me escriben y me dicen: 'Si tengo un mal día, estoy estresado, Bella me alegra' o 'Estoy pasando por una situación médica similar y Bella me alegra'", dijo Thompson. "Es exactamente lo que esperaba: dar a la gente un sentido de esperanza", concluyó.