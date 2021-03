Deliveroo cae 31% en debut ante críticas por prácticas laborales

(Bloomberg) -- Deliveroo Holdings Plc colapsó en su debut público en Londres ante el rechazo de los inversionistas a la startup de envío de comida por sus prácticas laborales y su gobierno corporativo, justo cuando el sector tecnológico en general está perdiendo popularidad.

La acción se desplomó hasta 31% en sus primeros minutos de negociación, activando los llamados “circuit breakers”, para detener momentáneamente las operaciones, el peor desempeño en décadas de una gran salida a bolsa en el Reino Unido.

La oferta pública inicial (OPI) de Deliveroo por 1.500 millones de libras (US$2.100 millones) debía ser un triunfo para la City de Londres en su esfuerzo posterior al brexit para atraer a empresas tecnológicas desde Nueva York. En cambio, el desempeño durante su primer día parece un desastre.

A medida que disminuye el apetito por las acciones que florecieron durante el confinamiento, los inversionistas institucionales rechazaron masivamente al referente de la llamada economía gig, o de encargos. Los administradores de activos, como Legal & General Investment Management, dijeron que no comprarán las acciones porque el trato de Deliveroo a los mensajeros no está alineado con prácticas de inversión responsables.

Los inversionistas también se han opuesto a la estructura de “doble clase” que permite al presidente ejecutivo, Will Shu, mantener el control de la empresa durante tres años. Cientos de repartidores planean realizar una protesta la próxima semana para presionar por mejores salarios y condiciones.

Las acciones de Deliveroo se colocaron a 390 peniques, el extremo inferior del rango inicial. De las cinco mayores ofertas públicas que se han realizado en Londres este año, Deliveroo es la única compañía que no obtuvo la valoración más alta, según datos compilado por Bloomberg News.

Detalles de la OPI

Deliveroo y lo inversionistas vendieron 384,6 millones de acciones al precio de oferta, lo que equivale a una participación de 21%. La compañía recaudó 1.000 millones de libras, mientras que los accionistas, incluidos Amazon.com Inc. y Shu, el fundador, vendieron las 500 millones de libras restantes de acciones.

El prospecto indica que Amazon esperaba vender 23,3 millones de acciones en la oferta. Al precio de la OPI, esto significa que recibió ingresos de 90,9 millones de libras, y su participación restante está valorada en alrededor de 818 millones de libras, según cálculos de Bloomberg News.

Deliveroo es la mayor salida a bolsa en el Reino Unido desde la OPI del operador de comercio electrónico THG Plc en septembre por 1.880 millones de libras.

Nota Original:Deliveroo Sinks 31% After IPO as Funds Shun Gig-Worker Model (3)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.