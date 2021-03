Cuarta prueba de vuelo de SpaceX termina de nuevo en accidente

(Bloomberg) -- El cuarto vuelo de prueba del cohete más grande de Space Exploration Technologies Corp. terminó nuevamente en percance, arrojando escombros humeantes a través de la plataforma de lanzamiento y aumentando la posibilidad de que surjan mayores obstáculos para el desarrollo de un vehículo diseñado para llevar humanos a la Luna y Marte.

El martes, alrededor de las 8 a.m., el prototipo Starship SN-11 despegó en medio de una densa niebla desde la plataforma de lanzamiento junto al mar de SpaceX en Texas, cerca de la frontera con México. Luego, el cohete voló a una altitud de aproximadamente 10 kilómetros antes de apagar sus tres motores Raptor para comenzar a descender, según el video en vivo de SpaceX.

Al bajar el prototipo, se produjo un ruido sordo y el video se congeló justo después de que la nave estaba a 1 kilómetro de la plataforma de aterrizaje. Las cámaras operadas por el sitio web de noticias NASASpaceflight.com registraron una explosión de color naranja y pedazos de escombros que se estrellaron cerca del sitio de lanzamiento.

“Algo significativo sucedió poco después de que comenzara la quema del aterrizaje”, tuiteó el fundador de SpaceX, Elon Musk.

El percance hizo evidente el desafío al que se enfrenta SpaceX mientras al tiempo que busca construir una nave espacial capaz de llegar a la luna y a Marte. La prueba anterior de Starship, el 3 de marzo, aterrizó en una ligera pendiente y quedó envuelto en llamas menos de un minuto después. Dos intentos anteriores terminaron en bolas de fuego. Ninguna persona ha estado cerca de las pruebas de vuelo.

Desde el 12 de marzo, la Administración Federal de Aviación ha requerido un inspector en el lugar para cada vuelo de prueba.

El próximo prototipo, SN-15, estará en la plataforma de lanzamiento en unos días con "cientos de mejoras de diseño", tuiteó Musk. “Afortunadamente, una de esas mejoras cubre este problema. Si no es así, la actualización agregará unos días más ”, escribió.

La siguiente nave, la SN-20, podrá volar en órbita con escudos térmicos para el reingreso y un sistema de separación por etapas, dijo. Los vehículos de la clase SN-20 probablemente requerirán muchos intentos de vuelo para sobrevivir a los rigores del calentamiento atmosférico y las velocidades de reingreso a 25 veces la velocidad del sonido, indicó Musk.

A pesar de los ardientes finales hasta ahora, cada vuelo de prueba ha ofrecido datos importantes a SpaceX sobre el diseño, propulsión, navegación y otros sistemas del cohete. La nave espacial operará con seis motores Raptor.

SpaceX concibió la nave espacial de acero inoxidable como una nave versátil y totalmente reutilizable que podrá transportar 100 toneladas métricas para misiones en el espacio profundo a la Luna y Marte. También está diseñado para servir como un vehículo hipersónico de punto a punto para reducir los tiempos de viaje dentro de la Tierra. Excluyendo un pesado propulsor que crea un sistema de dos etapas, el Starship tiene una altura de 160 pies (49 metros) con un diámetro de 30 pies y puede transportar hasta 100 pasajeros.

