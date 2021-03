Colombia.- El Supremo de Colombia rechaza abrir una investigación contra el senador Gustavo Petro a petición de Uribe

08/02/2021 El expresidente de Colombia Álvaro Uribe. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL SEBASTIAN BARROS SALAMANCA / ZUMA PRESS / CONTACTO



La Corte Suprema de Colombia ha resuelto no abrir una investigación contra el senador Gustavo Petro tras rechazar una querella presentada por el expresidente Álvaro Uribe en su contra, tal y como él mismo había solicitado.



Según informaciones del diario 'El Espectador, el tribunal ha considerado que el documento, interpuesto por presunta injuria y calumnia, ha sido finalmente desestimado después de que el propio Uribe pidiera la retirada del mismo por estimar que el tribunal "no le brindaría garantías para continuar con el trámite".



Así, la corte ha sobreseído también la causa abierta contra Petro por presunto fraude debido a la "inexistencia del hecho" y se ha abstenido de abrir pesquisa alguna en su contra. El 27 de septiembre de 2018, el exmandatario había presentado una querella por injuria y calumnia contra Petro, que lo habría acusado de sobornar a testigos en el marco de procesos penales.



"Inhibirse de abrir investigación contra Gustavo Francisco Petro Urrego por las conductas punibles de calumnia e injuria indirecta, ambas agravadas de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa esta providencia", recoge el documento judicial.



Sin embargo, el propio Uribe había solicitado desistir de la querella alegando "falta de garantías". En este sentido, la Sala de Instrucción del tribunal ha decidido ahora dar luz verde al desistimiento, por lo que Petro no será investigado en este caso.



Petro, del partido Unión Patriótica, tiene previsto presentarse como precandidato a las elecciones presidenciales previstas para 2022 en Colombia.